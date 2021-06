Costas regenerará con arena las playas de Velilla, Cotobro y Peña Parda en Almuñécar-La Herradura

El Teniente de alcalde de Turismo y Playas de Almuñécar, Daniel Barbero, nos cuenta en COPE cómo a partir del próximo 15 de junio se van a regenerar con arena las playas de Velilla, Cotobro y Peña Parda.

“Para nosotros es una buena noticia, no es la noticia que esperábamos, pero por supuesto algo es mejor que nada “, nos dice Daniel Barbero, “ no es la solución definitiva desde luego, pero no podemos ser desagradecidos. Creo que es importante el comunicar que han tenido esa sensibilidad de saber que en estos tres puntos son necesarios y estoy totalmente convencido, puesto que en estos dos años anteriores no hubo aportaciones, que con esta aportación lucirán mejor nuestras playas y en concreto estos tres puntos".

Es el momento idóneo para hacer estas aportaciones, porque si se hubiesen hecho en el mes de mayo cualquiera de los temporales que hemos tenido se hubiese llevado la arena, así que “ Llega en el momento justo y necesario para la temporada de verano “, apunta el responsable de playas.

Zona dañada en la Playa de Cotobro en Almuñécar





Zona dañada en la playa de Peña Parda en La Herradura





Zona dañada en Playa Velilla de Almuñécar









Entrega de Banderas Azules

El año pasado la entrega de las Banderas Azules de toda Andalucía se entregaron en Almuñécar, lo cual es de agradescer al vicepresidente de la junta Juan Marín y este año se entregan el la localidad malagueña de Mijas, dónde estará Almuñécar recogiendo sus 5 banderas. “Tendremos también la Q de calidad y la ISO 14.001, pero si es cierto que en los últimos años Almuñecar ha pasado de tener cero Banderas azules, más allá de la del puerto deportivo de Marina del este, a tener cinco en nuestras playas, que me parece un salto extraordinario en calidad y en cantidad Y desde luego seguimos manteniendo también la de nuestro puerto deportivo. “ nos dice Daniel, quien también nos ivita a que visitemos las playas de Almuñécar-La Herradura.