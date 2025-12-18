Confirman la prisión para el detenido por la paliza en Motril a su expareja, que tenía una orden de alejamiento de él

El Juzgado número 5 de Motril ([Granada]) ha confirmado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por presuntamente propinar una paliza a su expareja. La mujer permanece en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Granada tras haber sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

El caso es especialmente complejo, ya que la víctima tenía una orden de alejamiento en vigor que le prohibía acercarse a su presunto agresor. El detenido, que permanece en prisión desde el pasado sábado, se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Una condena previa por maltrato

Dicha orden de alejamiento fue fruto de una condena del pasado mes de septiembre por un delito de maltrato familiar. En aquel juicio, celebrado por la presunta comisión de agresiones mutuas, solo el hombre presentó un parte de lesiones, por lo que el fiscal mantuvo la acusación únicamente contra la mujer y retiró los cargos contra él.

Finalmente, la mujer aceptó su culpabilidad y fue condenada a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad. La sentencia también incluía la prohibición de acercarse o comunicarse con su pareja durante cuatro meses y la prohibición de portar armas durante ocho meses.

La investigación sigue abierta

La agresión tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en el domicilio familiar en el que la pareja había convivido con sus tres hijos, dos de ellos menores. La investigación judicial se centra ahora en determinar si la víctima recibió los golpes tras una visita inesperada de su expareja o si, por el contrario, ambos habían reanudado la convivencia.

El presunto agresor fue detenido el 12 de diciembre en Dúrcal (Granada), donde intentaba ocultarse. La intervención telefónica permitió a los agentes ubicarlo y, según el TSJA, al saberse acorralado, el hombre se entregó.