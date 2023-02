Con temperaturas de hasta 10º bajo cero actúan los bomberos de Almuñécar buscando víctimas en Turquía

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar, que los cuatro Bomberos con dos perros adiestrados, que forma el Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón (GERCCMA) desplazados hasta Turquía, buscan supervivientes en la ciudad de Elbistan, de unos 150.000 habitantes, donde el terremoto también ha hecho mucho daño.









Los bomberos sexitanos, que partieron el lunes por la tarde desde Málaga para Estambul, comenzaron los trabajos el martes en la zona asignada de Elbistan. “Tenemos problemas de comunicación porque no hay Wi-Fi. Desde que llegamos no paramos de trabajar nada más que un par de horas para descansar. El gran inconveniente son las bajas temperaturas, ya que estamos sobre unos 10 grados bajo cero. En principio no se ha podido localizar ninguna persona con vida pero seguimos trabajando hasta el jueves por la noche, ya que el viernes tenemos que volver a España”, según ha relatado el bombero sexitano, David Cabrera.