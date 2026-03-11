La empresa de motocicletas y bicicletas Mototropic ha dado un nuevo impulso a su negocio al convertirse en concesionario oficial de la marca de motos Voge para toda la costa de Granada. David Sevilla, copropietario, explica que la comercialización comenzó el pasado verano y ha tenido una acogida excepcional. Voge, de procedencia china, es conocida por su colaboración con BMW, para quien fabrica motores y chasis desde 2005.

El éxito de la marca es tal que Sevilla dedica más del 70% de su tiempo a Voge. "Estamos muy sorprendidos con lo que Voge nos está ofreciendo y con cómo el público lo está cogiendo", confiesa el copropietario. Este auge se suma a los más de 20 años de experiencia de la empresa, que sigue "aprendiendo cosas nuevas" cada día.

La Cámara de Comercio de Motril nos presenta Mototropic

Calidad y precio, las claves del éxito

La clave de la gran aceptación de Voge reside en su excelente relación calidad-precio. Sevilla pone como ejemplo el modelo superventas de la marca, la trail Voge 900 DSX, para la que la firma asiática fabrica "tanto el motor como el chasis a BMW". El resto de componentes son de primeras marcas como Brembo, Bosch o Pirelli, lo que permite ofrecer la moto con un precio muy competitivo.

Podemos suministrar la misma moto por la mitad de precio” David Sevilla Copropietario de mototropic

Actualmente, las motos trail son el segmento con mayor demanda. "La gente joven, inclusive, demanda una moto trail, [...] es la nueva moda", señala Sevilla, destacando que es la modalidad preferida por comodidad y tipo de conducción.

Ampliación para dar un mejor servicio

Para albergar la nueva marca, Mototropic ha realizado importantes reformas. La tienda ha sido reestructurada en tres zonas (Voge, Yamaha y boutique), se ha creado un nuevo espacio para bicicletas en una planta superior y se ha ampliado el taller y el almacén. En total, el negocio cuenta ahora con unos 500 metros de exposición y otros 500 metros de taller y almacén.

A pesar del auge de Voge, Mototropic mantiene su compromiso con sus marcas tradicionales. Siguen siendo un referente en la venta de motocicletas Yamaha y de bicicletas Trek, de la que son distribuidores desde hace más de 15 años. Aunque Sevilla reconoce que las ventas de bicicletas "han bajado un poquitito", la empresa sigue apostando por ellas.