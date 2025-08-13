Un gran atractivo para visitar la Costa Tropical de Granada son las actividades náuticas y gracias a nuestro benévolo clima se pueden practicar durante todo el año y esto lo saben muy bien en Awa Surf Center, en Playa Granada y la Cámara de Comercio de Motril nos invita a conocerlos mejor.

Hablamos con Jose Tiernes, fundador de AWA, que tras 15 años, nos corrobora que tienen mucho trabajo y muchos clientes satisfechos.

Además, desde el año 2023, prestan un servicio más completo en sus instalaciones de Playa Granada, donde además del deporte náutico, nos ofrecen un magnífico restaurante, a pie de playa.

La Cámara de Comercio de Motril nos presenta AWA Surf Center

Jose Tiernes, nos explica lo que hacen:

-Escuela y tienda de Surf

- Kitesurf

- Vela

- Windsurf

- Wingfoil

- Paddlesurf

abierto todos los días de la semana.

- Rutas guiadas de Paddlesurf y Kayak en los acantilados de Maro.

- Actividades para grupos de escolares e incentivos de empresa.

- Campamentos de verano para niños.

- Alquiler de material.

- Programas de abonados para practicar de forma continuada durante "todo el año."

Teléfono: 958 05 08 49