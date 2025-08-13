La Cámara de Comercio de Motril nos presenta AWA Surf Center
Su fundador Jose Tiernes nos explica como funciona el complejo de escuela náutica y restaurante
Motril
1 min lectura
Un gran atractivo para visitar la Costa Tropical de Granada son las actividades náuticas y gracias a nuestro benévolo clima se pueden practicar durante todo el año y esto lo saben muy bien en Awa Surf Center, en Playa Granada y la Cámara de Comercio de Motril nos invita a conocerlos mejor.
Hablamos con Jose Tiernes, fundador de AWA, que tras 15 años, nos corrobora que tienen mucho trabajo y muchos clientes satisfechos.
Además, desde el año 2023, prestan un servicio más completo en sus instalaciones de Playa Granada, donde además del deporte náutico, nos ofrecen un magnífico restaurante, a pie de playa.
Jose Tiernes, nos explica lo que hacen:
-Escuela y tienda de Surf
- Kitesurf
- Vela
- Windsurf
- Wingfoil
- Paddlesurf
abierto todos los días de la semana.
- Rutas guiadas de Paddlesurf y Kayak en los acantilados de Maro.
- Actividades para grupos de escolares e incentivos de empresa.
- Campamentos de verano para niños.
- Alquiler de material.
- Programas de abonados para practicar de forma continuada durante "todo el año."
Teléfono: 958 05 08 49