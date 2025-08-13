COPE
La Cámara de Comercio de Motril nos presenta AWA Surf Center

Su fundador Jose Tiernes nos explica como funciona el complejo de escuela náutica y restaurante

Jose Tiernes, fundador de Awa Surf Center

Ana Correa

Motril

1 min lectura

Un gran atractivo para visitar la Costa Tropical de Granada son las actividades náuticas y gracias a nuestro benévolo clima se pueden practicar durante todo el año y esto lo saben muy bien en Awa Surf Center, en Playa Granada y la Cámara de Comercio de Motril nos invita a conocerlos mejor.

Hablamos con Jose Tiernes, fundador de AWA, que tras 15 años, nos corrobora que tienen mucho trabajo y muchos clientes satisfechos.

Además, desde el año 2023, prestan un servicio más completo en sus instalaciones de Playa Granada, donde además del deporte náutico, nos ofrecen un magnífico restaurante, a pie de playa.

Jose Tiernes, nos explica lo que hacen:

-Escuela y tienda de Surf

- Kitesurf 

- Vela 

- Windsurf 

- Wingfoil 

- Paddlesurf

 abierto todos los días de la semana. 

- Rutas guiadas de Paddlesurf y Kayak en los acantilados de Maro. 

- Actividades para grupos de escolares e incentivos de empresa. 

- Campamentos de verano para niños. 

- Alquiler de material. 

- Programas de abonados para practicar de forma continuada durante "todo el año."

Teléfono958 05 08 49

Tracking