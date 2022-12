Baja el paro en Motril en Noviembre con datos que no se daban desde hace 14 años

La alcaldesa de Motril se manifiesta muy contenta por los datos del faro que se han registrado en Motril y que son históricos, ya que no se daban desde hace 14 años para este mes de noviembre..



Otro asunto que hemos hablado con la alcaldesa es de las obras que comienzan para arreglar el firme de la calle Santísimo.

“Ya se nos han dado los informes por parte de Aguas Y Servicios, las tuberías están bien y es que simplemente, desde que se hicieron las obras el terreno en esa calle ha ido cediendo. Ya se ha buscado el dinero y la semana que viene empiezan a marchas forzadas para que esté la calle abierta para cuando pasen sus majestades, los Reyes Magos” nos comentaba.

La calle Santísimo de Motril, una de las principales vías de comunicación de la ciudad, va a ser objeto de trabajos de reparación del pavimento, que presenta un estado de deterioro acrecentado por la alta cantidad de tráfico que discurre por la zona.

El próximo día 12, según informan los servicios técnicos municipales del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de Motril, darán comienzo estos trabajos en el tramo comprendido entre la calle Uruguay y la Avenida Francisco González Carrascosa, lo que implicará el corte de esta calle desde el cruce con calle Era y calle Canteras hasta la Avenida Francisco González Carrascosa

La fecha prevista de finalización de estas actuaciones y del corte de la calle es el día 23 de diciembre, semanas en las cuales se establecerá una reordenación del tráfico de toda la zona afectada.



Luisa también nos decía que "hay que entender que no todas las calles se pueden decorar de la misma manera, por decir así no todas dan el mismo juego. La calle Seijas Lozano y la plaza del ciprés han quedado espectaculares. Nosotros hubiésemos querido que ese tipo de decoración se hubiera extrapolado a todo el centro comercial, pero para poder hacer ese tipo de decoración lo primero es que tiene que hacerse una estructura para soportar el peso de ese tipo de iluminación y ese tipo de estructura solo se puede hacer si la calle está peatonalizada. Cuando se decidió peatonalizar la calle cejas Lozano, parte de la calle milanesa y plaza del ciprés, los comerciantes asumieron el riesgo, porque aquí hay una leyenda de que si la calle está es peatonal, se bajan las ventas y nosotros entendíamos que había que probar. De hecho, el Ayuntamiento hizo una importante inversión de 30.000 € para hacer esa estructura, tanto en la plaza del Ciprés, Seijas Lozano, para soportar paraguas que se ponen, y otro tipo de decoraciones que no se pueden poner en otras calles". Esto nos comentaba el Alcaldesa ante las críticas de parte del comercio motrileño por la decoración navideña que se ha instalado y también recordaba el Alcaldesa que la iluminación este año es mejor porque también se ha invertido más dinero en ellos por parte del Ayuntamiento de Motril.









También le recordaba a la alcaldesa como el sábado, se celebra la festividad de Nuestra Señora de Loreto, por el ejército de aviación en Motril, será en la propia plaza de España. El próximo sábado, a las 10:00 de la mañana será la tradicional misa la iglesia mayor de la Encarnación, y después todos los actos oficiales se van a hacer en la plaza de España , para lo que la alcaldesa invitaba la asistencia de todos los madrileños, ya que este año “ vamos a poder disfrutar de esta festividad y acompañar a los militares de aviación que han tenido ese gesto de abrirse a la ciudad. Ya lo hicieron el pasado fin de semana con la subida al conjuro, donde por primera vez termino dentro de la propia base aérea de leva nueve y ahora vemos cómo van a trasladar todos los actos del día de la patrona de Nuestra Señora de Loreto a Motril. Yo creo que es un gesto con la ciudad y deberíamos estar aquí todos los que podamos acompañándolos “





