En Almuñécar nos recomiendan “6 pasos responsables para consumir alcohol”

Coincidiendo con el inicio de la celebración de las fiestas patronales de Almuñécar las áreas municipales de Servicios Sociales, Fiestas y Juventud, con sus responsables al frente, María del Carmen Reinoso, Alberto García Gilabert y Francisco Rodríguez, han recordado la media docena de pasos responsables para consumir alcohol.

La iniciativa, dirigida a la población en general y en particular a nuestros jóvenes, se enmarca dentro del programa “Ciudades ante las drogas” de Almuñécar que coordina María Isabel Denia para fomentar el uso responsable del alcohol y prevenir las conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol, más aún durante las fiestas patronales que vive la localidad sexitana hasta 15 de agosto.

La finalidad de esta campaña es promover el consumo responsable, sensibilizar a la población y reducir riesgos y daños derivados. En este sentido, entre las recomendaciones está “comer suficiente para evitar los efectos tóxicos, no conducir, no mezclar alcohol con otras sustancias, beber poco a poco e intercalar con bebidas sin alcohol o con agua, recuerda que el alcohol deshidrata. Asimismo, hay que poner un tope máximo para beber. No sobrepasar tu límite. Además de no beber si estás embarazada, eres menor de 18 o tienes alguna enfermedad hepática, cardíaca o renal”, señala deseando a todos “que disfruten de estas fiestas patronales y se diviertan con cabeza”.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado