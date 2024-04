Almuñécar celebra el día del libro durante todo el mes de abril

Hablamos con el concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, con quien recordamos cómo se ha celebrado la Semana Santa en Almuñécar, este año con más recogimiento, ya que con la lluvia ha habido menos oportunidad de celebrarla en la calle y se mostraba contento con la celebración del programa de televisión "El Paso", que ha dado la oportunidad de hablar y difundir la gran Semana Santa Sexitana.

Con Alberto también hablamos de la oferta cultural que ha preparado el Ayuntamiento de Almuñécar para el mes de abril, compuesta por más de 20 propuestas entre conferencias, actos, conciertos, charlas, celebraciones y pregones, entre los que destacan que Almuñécar será sede el Festival Internacional de Poesía de Granada, el Día del Libro, que se celebra durante todo el mes y el pregón por el 80 aniversario de la Virgen del Carmen de Los Marinos.

Además, “tendremos varios conciertos durante este mes, como los de Juventudes Musicales, el de la Orquesta de Cámara Mediterránea, espectáculos flamencos, una experiencia sensorial muy interesante con un tributo a Ludovico y muchas más propuestas que completan un mes de abril repleto de eventos para disfrutar de la cultura”, ha indicado el edil sexitano.

Para finalizar, García Gilabert ha invitado “a todos” los vecinos y a los que nos visitan durante este mes, “a que se acerquen los actos y eventos y a que disfruten de la cultura de Almuñécar”.

AGENDA CULTURAL ABRIL 2024

Jueves 4 de abril a las 20:00 horas. Casa de la Cultura

Abril comienza con un recital de canto de Juventudes Musicales, titulado ‘Entre el Barroco y el Bel Canto’, a cargo del soprano Rafael Quirant Porcar, acompañado por Jezabel Esbrí Rodríguez al piano. Será en la casa de la Cultura, el jueves 4 de abril a las 20:00 horas.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla, antes del concierto, y, anticipadamente, en Viajes Azulmarino y Librería Contreras.









Jueves 4 de abril a las 20:00 horas. Casa de la Cultura.

Presentación del libro ‘Abrazos que abrasan sueños’. Presenta Mari Jose Muñoz Rubio e intervienen Mercedes Pietro y Laura López Zárraga. Al piano Denise Katchadourian.





Viernes 5 de abril 19:00 horas. Casa de la cultura

Concierto de blues. The Gangberries. ‘The best of the blues.

Sábado 6 de abril a las 20:00 horas. Casa de la Cultura.

Concierto Harley Daniels. Noche de Country y Bluegrass.

Domingo 7 de abril a las 19:30 horas. Casa de la Cultura.

Concierto acústico y presentación del videoclip ‘Conexiones’ de Luis Martos Mel´s. Dirigido por Azahara Padial.

Entrada libre hasta completar el aforo.









Viernes 12 de abril a las 19:00 horas. Casa de la Cultura.

Concierto ‘Iris Oboe’

Las entradas pueden adquirirse en taquilla, antes del concierto, y, anticipadamente, en Viajes Azulmarino y Librería Contreras.

Sábado 13 de abril a las 20:00 horas. Casa de la Cultura.

‘Ludovico Musical Experience’. El mejor tributo a Ludovico Einaudi.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla, antes del concierto, y, anticipadamente, en Viajes Azulmarino y www.giglon.com





Martes 16 al jueves 18 abril. Casa de la Cultura.

Festival Internacional de Poesía de Granada

Consultar horas en programación.

Sábado 20 de abril a partir de las 12:00 horas. Plaza Marruecos.

II Feria Sexitana del libro

Sábado 20 de abril a las 18:00 horas. Casa de la Cultura.

Celebremos un mundo neurodiverso. Charlas informativas y formativas para padres, familiares, educadores y docentes, que organiza ASINAL

Sábado 20 de abril a las 12:00 horas. Parque el Majuelo

FIESTA DE LA PRIMAVERA

Domingo 21 de abril a las 19:00 horas. Casa de la Cultura.

Concierto de primavera de la Orquesta de Cámara Mediterránea.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla, antes del concierto, y, anticipadamente, en Viajes Azulmarino y www.bravoentradas.es

Miércoles 24 de abril a las 20:00 horas. Casa de la Cultura.

Ciclo Mirar un cuadro. Las Meninas de Diego Velázquez.

Conferencia a cargo de Isabel Vílchez Huertas. Lda. en Historia del Arte.

Viernes 26 de abril a las 19 horas. Casa de la Cultura.

Espectáculo del Cuadro Flamenco de Irene ‘La Serranilla’

Las entradas pueden adquirirse en taquilla, antes del concierto, y, anticipadamente, en Viajes Azulmarino y www.bravoentradas.es

Sábado 27 de abril a las 20:00 horas. Casa de la Cultura.

Juventudes Musicales ofrece el concierto ‘Soprano y Piano, Las Malqueridas’

Con música de Vivaldi, Mozart, Purcell, Verdi, Puccini y Bellini.

Soprano – Carolina Moreno de Alba

Piano – Benjamín Rico

Las entradas pueden adquirirse en taquilla, antes del concierto, y, anticipadamente, en Viajes Azulmarino y Librería Contreras.

Domingo 28 de abril a las 13:00 horas. Casa de la Cultura.

Pregón 80 aniversario en honor a la Ntra. Señora del Carmen de los Marinos, a cargo del Víctor Manuel Rivas Estévez, con el acompañamiento al cante de Aroa Palomo, a la guitarra, Erika González y a la percusión, Chema del Estad.

Para terminar el área de Cultura de Almuñécar recuerda los beneficios en descuentos y ventajas en la asistencia a eventos culturales que proporciona adquirir la tarjeta ‘ALMUÑÉCAR CULTURAL’, que además te mantendrá al día de todas las propuestas culturales de la ciudad a través del canal que tú elijas, mail, WhatsApp. Su expedición y mantenimiento es gratuita y podrá solicitarlo cualquier persona empadronada en Almuñécar, mayor de 18 años, dirigiéndose al área de Cultura, sito en la Casa de la Cultura, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.