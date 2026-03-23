Aguas y Servicios moderniza la red de agua de la Costa Tropical con una inversión de más de medio millón de euros

Aguas y Servicios, la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, ha impulsado una intensa labor de modernización de las infraestructuras hidráulicas y energéticas. Con una inversión global que supera el medio millón de euros, el objetivo es garantizar un servicio eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de la población.

La entidad celebra el Día Mundial del Agua 2026 con un enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el que busca “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. El lema de este año, “donde fluye el agua, crece la igualdad”, también resalta la importancia de “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”.

Donde fluye el agua, crece la igualdad"

Aguas y Servicios moderniza la red de agua de la Costa Tropical con una inversión de más de medio millón de euros

Renovación clave de las redes

Entre las actuaciones más recientes, destacan las obras de renovación y sustitución de redes hidráulicas en municipios como Lentegí, Albondón, Otívar, Castell de Ferro y La Caleta de Salobreña. Estas intervenciones han permitido reemplazar antiguas conducciones de fibrocemento por nuevas tuberías de PVC orientado y polietileno, materiales más duraderos y respetuosos con el medio ambiente.

En muchos casos, las obras han incluido también la renovación de acometidas domiciliarias, imbornales y la pavimentación de las zonas afectadas, mejorando tanto el servicio como la estética urbana de los municipios.

Sostenibilidad energética y resiliencia

La apuesta por la sostenibilidad energética es otro pilar estratégico. Prueba de ello es la instalación de placas fotovoltaicas en el Depósito de Lo Colorao, en Almuñécar, para reducir el consumo eléctrico y la huella de carbono. A ello se suma la modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Castell de Ferro, que permitirá reducir el consumo energético en un 50% y mejorar la eficiencia del sistema.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos"

Estas inversiones han demostrado su eficacia en situaciones excepcionales, como durante el reciente apagón eléctrico, donde el suministro de agua se mantuvo con normalidad en toda la Costa Tropical. Este hecho refuerza el compromiso de la empresa con la resiliencia y la mejora continua del ciclo integral del agua en la comarca.