El zubiense Alejandro Serrano Almendros se proclamó campeón de Andalucía

El Hotel Cervantes de la localidad malagueña de Torremolinos acogió el Campeonato de Andalucía en las categorías juvenil y veterano. El zubiense Alejandro Serrano Almendros, con cinco puntos, se hizo con el título de campeón, empatado con el segundo, el cordobés Bernardo César Maestre, al que superó en el coeficiente de desempate. Completó el podio el malagueño Lorenzo Perea Fruet.





En categoría femenina la campeona fue la sevillana Clara Helena Briand, siendo segunda la malagueña Claudia Hernández Tellez y tercera la motrileña Rosa Adela Lorente Serrano. En la competición de veteranos, y en la categoría supra 65, el título fue para el danés Soren Peschardt, del equipo sevillano del Ginés, por delante del motrileño Manuel Martín Gálvez. En supra 50 el primer puesto fue para el malagueño Francisco Terrón Elena.





De otro lado, el Hotel Salobreña Suites acogió el primero de los once nacionales, desde la categoría sub 8 a la sub 18, que se disputarán en la Villa salobreñera entre los meses de junio, julio y agosto. El Nacional sub 8 arrancó con récord de participación, 104 jóvenes deportistas, en un evento a nueve rondas y un tiempo de juego de 45 minutos más 15 segundos de incremento por jugada. Los ajedrecistas andaluces fueron los grandes protagonistas, el título de campeón fue para el malagueño Pablo Guirado Lara. Otra andaluza, la malagueña Anna Pabón Hermann, consiguió el campeonato femenino a la vez que finalizó quinta en la general. El motrileño Marco Aurelio Carmona Lebedeva, con cinco puntos, ocupó el puesto 44.