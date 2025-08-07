El Real Club Náutico Motril suma siete medallas absolutas y 17 júnior en el Andaluz de natación

En el Centro Acuático Inacua de Málaga se disputó el XXXIV Campeonato de Andalucía absoluto y júnior de verano. Una competición para no olvidar. De excelente de debe de catalogar la participación de los 19 nadadores del Real Club Náutico Motril (RCN Motril) que consiguieron las marcas mínimas de clasificación para dicho Nacional.

El botín fue de siete medallas absolutas y 17 medallas júnior, a lo que hay que unir que el RCN Motril fue considerado como el tercer mejor equipo absoluto masculino, mismo lugar que en la clasificación júnior. En lo estadístico la expedición motrileña consiguió una veintena de récords, entre provinciales y del club, y más de 20 mejoras de marcas personales.

En el capítulo de metales la carchunera Tamara Frías Molina consiguió el oro absoluto en 50 espalda y 50 libres y la plata en 200 espalda. Además, Tamara consiguió el trofeo a la mejor marca de la competición por sus estratosféricos 27:61 en 50 espalda. Otro gran destacado fue Maxim Krikushov, autor de un cuádruple título de campeón andaluz de 18 años en 100 mariposa, 200 estilos y 100 y 200 libres.

Antonio Bermúdez Tovar, que acabó el año con unas marcas brutales, se proclamó triple campeón andaluz de 18 años en 50, 100 y 200 braza. Martín Sicilia Blanco se colgó el oro en 200 espalda, la plata en 100 espalda y el bronce en 100 mariposa (16 años). Alejandro Montoya Ripoll fue oro en 200 espalda y plata en 100 espalda (17 años).

Más medallistas. José Manuel Priego Guzmán consiguió la plata absoluta en 50 braza y el bronce en 100 mariposa. Aitor Arellano Rodríguez fue plata en 50 mariposa y 200 estilos y bronce en 100 libres (18 años). Daniel Molina Fernández logró la plata en 200 libres (18 años). Mercedes Díaz Ledesma fue bronce en 100 braza (17 años). Finalmente, el equipo absoluto masculino de relevos fue bronce en 4x50 libres y también en 4x50 estilos.