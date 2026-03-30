El Parque El Mediterráneo acogerá la V BTT XCO Nazarí Almuñécar

El Parque El Mediterráneo de Almuñécar será escenario el 19 de abril de la V BTT XCO Nazarí Almuñécar, una prueba incluida en el Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2026, que reunirá a ciclistas de distintas categorías en una jornada dedicada al mountain bike olímpico. La competición comenzará a partir de las 9:30 horas estando abiertas ya las inscripciones.

La presentación del evento contó con el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Almuñécar, Carlos Ferrón; el presidente del Club Triatlón Nazarí, Álvaro Manzano; y representantes de la Policía Local de Almuñécar y miembros del club organizador. Durante su intervención, Carlos Ferrón destacó que la prueba se desarrollará “en un parque urbano que cumple perfectamente con las expectativas deportivas para poder desarrollar un circuito de estas características". Además, el edil quiso destacar el “gran esfuerzo que realiza el Club Triatlón Nazarí para que una prueba como esta salga adelante y siga creciendo año tras año”.

Álvaro Manzano agradeció el apoyo de las instituciones y de las entidades colaboradoras que hacen posible esta cita deportiva y explicó que esta edición llega tras una evolución constante del evento. Como novedad la prueba contará con un stand de asistencia mecánica gracias al apoyo del emprendedor local Fernando Cabrera, gerente del futuro establecimiento SexiBikes, que ofrecerá servicio a los corredores durante la jornada.

Desde escuelas hasta máster 60

La prueba se disputará en circuitos adaptados a la normativa oficial en un entorno natural singular como es el Parque El Mediterráneo, con recorridos que discurren por senderos entre vegetación y con vistas al mar. El evento contará con diferentes trazados según las categorías. Un circuito de 0,7 kilómetros para las categorías Promesas y Principiante; un circuito de 1,8 kilómetros para las categorías Alevín e Infantil, integrados dentro de los circuitos escuela ‘El Pez Volador’. Y el circuito principal ‘Territorio Nazarí Almuñécar’, con un recorrido aproximado de 4,5 kilómetros, diseñado para las categorías superiores y adaptado para equilibrar la exigencia técnica con la duración de las vueltas.

Los horarios y la normativa de la competición se ajustarán a lo establecido por el Circuito Provincial BTT XCO Diputación de Granada, con un precio de inscripción de tres euros para las categorías de escuelas y cinco para el resto, a lo que se sumará, en caso necesario, la licencia de un día para los participantes no federados. Una cita organizada bajo la organización del club Triatlón Nazarí y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, la Diputación de Granada y la Federación Andaluza de Ciclismo.