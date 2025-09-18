La motrileña Claudia Estévez Martín disputará el Campeonato del Mundo de Trail

España y el Pirineo, la segunda cordillera montañosa más importante de Europa, albergarán del 25 al 28 de septiembre, y por primera vez en su historia en territorio español, el III Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running unificado.

La localidad de Canfranc, conocida mundialmente por su icónica Estación Internacional de Ferrocarril, se está preparando a conciencia para albergar las cinco modalidades que se disputarán: 'Uphill', 'Classic' y 'Under 20' en carreras de montaña; y 'Short Trail' y 'Long Trail' en trail running.

Canfranc Pirineos va a recibir a los mejores corredores del mundo en un campeonato que se organiza bajo el paraguas de World Athletics, World Mountain Running Association (WMRA), International Trail Running Association (ITRA), International Association of Ultrarunners (IAU) y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Y allí estará una motrileña, Claudia Estévez Martín que participará en la modalidad ‘Classic’ que se celebrará el domingo 28 de septiembre. Sin duda alguna, uno de los rincones más espectaculares de Europa, donde el vértigo de montañas deslumbrantes convive con una naturaleza prodigiosa, espera para vivir cuatro intensos días de emociones, espectáculo, sufrimiento y gloria.