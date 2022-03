Motril, sede de diferentes competiciones andaluzas y nacionales de atletismo

Entre los meses de abril y julio de 2022 las pistas del polideportivo municipal de atletismo Emilio Hidalgo Pérez de Motril acogerán diferentes eventos atléticos a nivel andaluz y nacional. Hay que recordar que durante el pasado mes de febrero la instalación motrileña ya acogió los campeonatos de Andalucía y de España absolutos de lanzamientos largos, junto a una concentración nacional del sector de marcha, que se disputó entre los días 9 y 26, de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).





A futuro, entre los días 3 al 16 de abril, acogerá la concentración nacional del sector de lanzamientos de la RFEA; a lo que hay que añadir, del 16 al 22 de abril, la concentración de lanzamientos de la federación valenciana. Además, el 23 de abril será el turno del Campeonato de Andalucía de clubes en la categoría sub 20; a lo que suma el 2 de julio el Andaluz por equipos sub 16; y el 16 de julio el Andaluz individual para jóvenes deportistas de edad sub 16.