La Mancomunidad de la Costa Tropical renueva el convenio de colaboración con el Covirán Granada

Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, informó que la próxima semana se va a reunir con los dirigentes del Fundación Club Baloncesto Granada a fin de renovar el acuerdo de colaboración entre ambas entidades, por el que el ente comarcal adquiere entradas de los partidos regulares del Covirán Granada para repartirlos entre los clubes y aficionados de la costa.

Caballero recordó que “el Covirán es el club de referencia de baloncesto de Granada, no en vano, y tras un verano muy convulso, volverá a militar en la Liga ACB (Liga Endesa), máxima categoría del baloncesto en España, enfrentándose a los mejores clubes del territorio nacional. “Perseguimos que los vecinos de la Costa Tropical practiquen deporte, a la vez que ayudamos al Covirán Granada a engrandecer su afición, sin olvidar los valores de deportividad y compañerismo en los que trabaja la Fundación CB Granada, con la que vamos a firmar el acuerdo de renovación”, apuntó.

Para finalizar, el presidente de la Mancomunidad costera manifestó que “si a esto le sumamos que salen ganando los vecinos de la comarca que podrán disfrutar del mejor baloncesto que se practica en España en el Palacio de Deportes de Granada y a muy pocos kilómetros de distancia, nos damos por satisfechos”, concluyó.