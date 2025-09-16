Lanjarón celebra el prestigioso IX Premio Gran Fondo Alpujarra Magna

Lanjarón se prepara para la celebración de la novena edición del Premio Gran Fondo Alpujarra Magna, un año más organizada por el Ayuntamiento de Lanjarón y con la colaboración del Club Trace Cycles. Llega la gran cita ciclista que pone a prueba a los participantes entre paisajes únicos de nuestra tierra. No deja indiferente a nadie. Ese momento en el que el infierno y el paraíso se encuentran.

La marcha ciclo deportiva MTB, en la que se espera la friolera de 700 ciclistas, regresa el próximo sábado 20 de septiembre con punto de partida desde el municipio cañonero y contemplando una ruta por un paraje único que atravesará diferentes localidades de la Alpujarra granadina. La salida está prevista para las 8:30 horas, será desde la plaza de la Constitución de Lanjarón con un recorrido de 139 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel acumulado.

La prueba discurrirá por los municipios de Carataunas, Pampaneira, Pitres, Trevélez, Juviles, Bérchules, Cádiar, Torvizcón, Haza del Lino y Órgiva, antes de cruzar la línea de meta ubicada en la plaza de la Constitución de Lanjarón. La competición, con un recorrido asfaltado en casi su totalidad, está diseñada para ciclistas federados y no federados mayores de 18 años. Los interesados han de prepararse para atravesar dos puertos de alta montaña de gran entidad como son el Alto de Trevélez y el Alto de la Contraviesa. Las inscripciones se pueden formalizar en la web www.cruzandolameta.es.