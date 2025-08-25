Empate sin goles entre Huétor Tájar y CF Motril, la final de la Copa RFAF se decidirá en la vuelta

El portero motrileño De la Osa, ex del Huétor Tájar, fue el gran destacado de un CF Motril que no jugó el mejor de sus partidos

CF Motril y Huétor Tájar dejan pendiente para el partido de vuelta el pase para la final de la Copa RFAF en su grupo IX, el ganador de la semifinal que les mide en el derbi provincial se ganará el derecho a participar en la fase nacional de la Copa RFEF, competición previa a la disputa de la Copa de S.M. El Rey.

En el partido de ida los hueteños que dirige el granadino Julio Catalá se mostraron más incisivos. En los diez primeros minutos gozaron de dos claras ocasiones por medio de Manu Daza y Migue López, en ambas emergió la figura del portero motrileño De la Osa, ex del Huétor Tájar. Conforme avanzaron los minutos el CF Motril se fue adaptando a las reducidas dimensiones del estadio municipal Miguel Moranto, si bien nunca inquietaron la portería defendida por Fidel, otro ex, en este caso motrileño.

Primera parte a los puntos para los locales, los visitantes tan solo dispararon una vez a la portería del Huétor, Toni desde muy lejos lo intentó. Y en la recta final del primer acto de nuevo los hueteños la tuvieron, y de nuevo a balón con disparo de Utrilla. Tablas al intermedio, todo por decidirse en una segunda parte en la que los dos equipos tiraron de banquillo para contrarrestar el calor reinante.

Cuatro cambios de golpe

En la reanudación, y de una tacada, cuatro cambios en un CF Motril en el que el ovetense Chus Hevia puso sobre el verde artificial a teóricos titulares como Antonio López, Rafa Martínez, Iván López y Carlitos -al cuarto de hora saltó al terreno de juego Cameron-. El Huétor Tájar, más corto de efectivos, realizó los recambios a cuenta gotas y obligado por las lesiones.

Rotación de jugadores, pero en los primeros minutos en guión fue el mismo. De nuevo De la Osa salvó a su equipo realizando un paradón a certero cabezazo del local Borrego. Los motrileños, más asentados en la última media hora, tuvieron tres acercamientos con peligro por medio de Pato, Antonio López y Álvaro. En definitiva, todo abierto para el encuentro de vuelta a jugarse el próximo miércoles 27 de agosto, será en el estadio municipal Escribano Castilla a partir de las 20:30 horas.