Derbi granadino entre CF Motril y Huétor Tájar en la semifinal de la Copa RFAF

El CF Motril eliminó al Mijas Las Lagunas, el Huétor Tájar se deshizo del Huétor Vega, ambos equipos se clasificaron para las semifinales de la Copa RFAF en su grupo IX. En el grupo X los clasificados para la otra semifinal son los onubenses del Bollullos y los cordobeses del Pozoblanco, estos se deshicieron de los sevillanos del Tomares y del Utrera, respectivamente.

Con rotundidad los dirigidos por el asturiano Chus Hevia vencieron a los malagueños del Mijas. El marcador final (4-1), con dobletes de los goleadores Antonio López y Pato, habla de forma clara de la superioridad motrileña. En el otro encuentro de cuartos de final Huétor Tájar y Huétor Vega empataron a uno, idéntico electrónico que en la ida. En la suerte de los lanzamientos de penaltis el Huétor Tájar que dirige Julio Catalá se impuso por 4-3.

En semifinales, el domingo 24 de agosto a partir de las 19:30 horas en el estadio municipal Miguel Moranto, el CF Motril se medirá a los locales del Huétor Tájar. La vuelta se jugará el miércoles 27, a partir de las 20:30 horas, en el estadio municipal Escribano Castilla.

Hay que recordar que el equipo que se proclame campeón del grupo IX, y también que el que obtenga el mismo premio en el X, se ganará el derecho a participar en la fase nacional de la Copa RFEF, competición que da acceso a disputar la Copa de S.M. El Rey.