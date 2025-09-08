El CF Motril debuta en liga con triunfo en el derbi ante el Huétor Tájar

Primera jornada de liga en el grupo IX de la Tercera Federación (RFEF). Triunfo merecido, aunque corto, del CF Motril ante el Huétor Tájar en un derbi provincial en el que los motrileños fueron muy superiores si bien sólo ganaron por un exiguo marcador de 1-0. Los locales perdonaron en exceso y terminaron pidiendo la hora.

El único tanto del encuentro, que llegó en el minuto 11, lo consiguió el habitual goleador Antonio López, en este caso a perfecto centro del lateral derecho Iván López. Antes de llegar al descanso los dirigidos por Chus Hevia perdonaron tres ocasiones para marcharse con tranquilidad a los vestuarios. Del conjunto del Poniente granadino sólo destacar un disparo de Utrilla, que detuvo De la Osa, en lo que fue la única ocasión con cierto peligro a lo largo de todo el choque.

En la segunda mitad los locales gozaron de media docena de ocasiones claras de gol para sentenciar la suerte de un encuentro que se mantuvo vivo hasta el pitido final. Los locales Álvaro, Cameron, Carlitos, Antonio López, Tomás Cruz y Nieto no acertaron a cerrar el partido aunque lo cierto es que nunca vieron peligrada la victoria.

Del resto de equipos granadinos que militan en el grupo hay que destacar los triunfos del Huétor Vega contra la UD Melilla (2-0) y del Arenas ante El Palo (0-2); junto a los empates, ambos a uno, del Churriana de la Vega en Torre del Mar y en casa del Recreativo de Granada frente al Martos. En la segunda jornada liguera, a disputarse el próximo domingo 14 de septiembre, los motrileños se desplazarán hasta Torreperogil donde jugarán a las 19 horas ante dicho plantel jienense.