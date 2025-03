El Atletismo Delsur La Palma presente en los nacionales sub 20 y de marcha en ruta

Doce deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma se desplazaron hasta Salamanca para participar en el Campeonato de España sub 20 Short Track. La cosecha de esta gran generación de atletas fue de cinco puestos de finalistas. Luis Rodríguez, que venía de ganar el Andaluz en 1.500 metros, fue segundo en su serie de semifinal con mejor marca personal. En la final siempre estuvo en los puestos de cabeza finalizando cuarto con un tiempo de 3:58:90. María Moreno, que también había ganado el Andaluz en 800 metros, se clasificó con mucha solvencia en la semifinal siendo quinta en la gran final con una marca de 2:14:02.

Lucía Pérez, campeona en el Andaluz en 60 y en 200 metros, participó en ambas pruebas. En los 60 lisos no pudo superar las eliminatorias, lo que le hizo luchar a tope en los 200 metros. Tras pasar la eliminatoria y la semifinal con mucha solvencia, en la final, en una carrera espectacular, fue sexta con su mejor marca personal (24:38). Claudia Márquez, que participó en 800 metros, tras una gran semifinal, se clasificó para la final donde con mucho desparpajo y en una carrera brillantísima consiguió un espectacular sexto puesto.

Finalmente, Jorge Ramírez, en la prueba de lanzamiento de peso, fue séptimo con una gran marca de 14,55 metros. Completaron el resto de la expedición, logrando una gran actuación, Manuel González y Paula Jordán, en 60 metros vallas; Gabriel Pérez y Álvaro Corrales, en 200 metros; Irene López, en 400 m.; Sada Fofana, en 800 m.; y Marta Santos, en 1.500 metros.

Nacional de marcha

En Marín (Pontevedra) se disputó el Campeonato de España de Marcha en Ruta individual y por Federaciones en las categorías sub 16 y sub 20. Hasta tierras gallegas se desplazaron cuatro deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma.

Hugo Pérez, que representó a la selección andaluza en la categoría sub 16, consiguió la medalla de oro en los cinco kilómetros marcha, cuajando a nivel individual una buena actuación con una marca de 25:49 y el puesto 23. Ana Guzmán, quinta de España representando a Andalucía sub 18 en los diez kilómetros, con una marca individual de 58:38, acabó en el puesto 24 a nivel individual. Candela González, en los cinco kilómetros sub 16, logró mejor marca personal con un tiempo de 29:12. Daniel Morilla se vio forzado a retirarse, por unas molestias en el kilómetro 15 cuando estaba disputando la prueba de 35 km. en la competición sub 23.