El atleta motrileño Curro Arquellada se proclama subcampeón de España sub 20

Cuatro deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma se desplazaron a Antequera para la disputa del Campeonato de España de la categoría sub 20, la cosecha fue de una medalla de plata y un cuarto puesto. Francisco Arquellada logró el subcampeonato nacional en lanzamiento de peso, su artefacto alcanzó los 15:07 metros superando su mejor marca personal que estaba en 14:66 m.





Su compañero Pablo Ortega consiguió un espectacular cuarto puesto en heptatlón, con 4.564 puntos, superando su mejor registro personal en casi 300 puntos. Alejandro Chica, tras arrastrar varios meses arrastrando lesiones, se quedó en las semifinales de los 1.500 metros lisos. En el caso de Michael Carrasco, en salto de longitud, consiguió el duodécimo puesto con un mejor salto de 6:17 metros.





Tres fueron los Delsur que viajaron hasta la pista mítica del Velódromo Luis Puig de Valencia para participar en el Campeonato de España sub 18. María Moreno, en su primer año en la categoría, fue sexta en los 800 metros lisos; María García se quedó en la semifinal de los 1.500 metros; y Paula Molina, en los 60 metros vallas, no tuvo suerte en la salida y con un tiempo de 9.31 no pudo pasar a semifinales.