El atleta motrileño Curro Arquellada se proclama campeón de Andalucía sub 20 en lanzamiento de peso

Las pistas del Centro de Tecnificación de Antequera fueron escenario del Campeonato de Andalucía en la categoría sub 20, una cita donde el Club Atletismo Delsur desplazó a una veintena de deportistas. El botín de la expedición motrileña fue de dos medallas, una de oro y otra de plata, a lo que hay que unir seis puestos de finalistas.

El mejor resultado lo consiguió el motrileño Curro Arquellada, atleta en edad sub 18 que se proclamó campeón de Andalucía en la modalidad de lanzamiento de peso con una espectacular marca de 13.40 metros. De excelente también se debe de catalogar la actuación de su compañero Alejandro Chica, a la postre subcampeón andaluz en los 1.500 metros. Su registro fue un espectacular 4:00.03, lo que supone su mejor marca personal y por lo tanto muy cerca de bajar la barrera psicológica que supone los cuatro minutos.

Hasta seis deportistas del Delsur finalizaron en puestos de finalistas. La veleña Andrea Arnold fue cuarta en los 400 metros lisos (59.82); Dani Calderón, cuarto en 400 metros lisos (49.96); Michael Carrasco, sexto en salto de longitud con 6.04 metros; Pablo Arquellada, también sexto en pértiga con 3.52 metros; María García, séptima en los 1.500 metros (5.09); y Adrián Real, séptimo en altura con 1.66 metros.

Destacadas actuaciones también de Carla Portillo, en los 1.500 metros lisos (5.24); Mara Gregor, en 60 metros vallas (9.83); Mohamed Hilaly, en 1.500 ml (4.13); Javi Ruiz, en 400 ml (51.86); Salah Salman, en 1.500 ml (4.14); Miguel Márquez, en 1.500 ml (4.16); Ángel Barbero, en 1.500 ml (4.21); David Fuentes, en 400 ml (54.18); y Yahya Khammouri, en los 800 metros lisos (2:07.95).

Nacional de lanzamientos

Los lanzadores del Club Atletismo Delsur vienen pisando fuerte y así lo demostraron en el Campeonato de España de lanzamientos largos sub 18 y sub 20 que se disputó en Castellón y donde tres representantes lograron su participación. Andrea Vázquez acudía a su primer Nacional y con una marca de 34.39 metros acabó sexta sub 18 en disco; Carlos García fue octavo en jabalina sub 20 con 50.51; y Alejandro González también finalizó octavo en disco sub 18 con un mejor lanzamiento de 40.14 metros.