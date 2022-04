El atleta Javi Guerra se proclamó subcampeón de España sub 18 en lanzamiento de martillo

Castellón, y para más datos la pista municipal Gaetá Huguet, acogió el VII Campeonato de España de invierno de lanzamientos largos para menores. En la última cita de la temporada invernal se clasificaron los mejores atletas en las categorías sub 16, sub 18 y sub 20, y entre ellos Francisco Javier Guerra y Carlos García, deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma.





Francisco Javier Guerra se proclamó subcampeón de España en lanzamiento de martillo sub 18, su espectacular marca fue de 59.22 metros. El lanzador veleño, entrenado por su padre Francisco Guerra, llegó a Castellón con la mejor marca del ranking nacional, dispuesto a demostrar que, a pesar de ser atleta sub 18 de primer año, es uno de los mejores lanzadores de España. Finalmente, tras un concurso muy reñido, consiguió una muy merecida medalla de plata.





Carlos García consiguió el séptimo puesto nacional en lanzamiento de jabalina sub 20, su marca fue de 54.32 metros. El atleta motrileño, dirigido por José María Hernández Páez, realizó un gran concurso y volvió a encontrar muy buenas sensaciones, cuajando una gran actuación en el campeonato como finalista de una cita nacional, y albergando muchas esperanzas para estar peleando por los primeros puestos en la temporada de verano.