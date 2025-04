Almuñécar acogerá el XXIII Circuito Provincial en Pista ‘Núñez Blanca’ de atletismo

Almuñécar será sede, el próximo domingo 27 de abril, de la segunda jornada del XXIII Circuito Provincial de Atletismo en Pista ‘Núñez Blanca - Fundación Caja Rural Granada’, que tendrá lugar en las pistas ubicadas en el estadio municipal sexitano ‘Francisco Bonet’. Una competición ya consolidada como referente en el fomento del atletismo base en la provincia de Granada.

El circuito, que arrancó el pasado 12 de abril en Atarfe y concluirá el 11 de mayo en Motril, está abierto a atletas federados, o no, de toda la región, y desde la categoría sub 8 a la sub 16. Las pruebas incluirán velocidad, fondo, marcha, relevos, longitud y peso. Además, se habilitará un servicio gratuito de transporte en autobús para facilitar el acceso desde los distintos municipios (excepto la capital).

El circuito está organizado por los ayuntamientos de Atarfe, Almuñécar y Motril, con la coordinación de la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada y la colaboración de la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Atletismo, contando con el patrocinio de la Fundación Caja Rural Granada, Puleva y el Ciclo Formativo Hermenegildo Lanz.

Hábitos saludables

La presentación oficial del circuito contó con la presencia de Eric Escobedo, diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas; que estuvo acompañado por el delegado de la Federación Andaluza de Atletismo en Granada, Pedro Santamarina; la representante de la Fundación Caja Rural, Poli Servián; y los concejales de Deportes de los municipios de Almuñécar y Atarfe, Luis Aragón y Víctor Almohano, respectivamente.

Luis Aragón, señaló que “desde el Ayuntamiento de Almuñécar apostamos por el atletismo y el deporte base. Acoger esta jornada del Circuito Provincial es una muestra del compromiso que tenemos con los jóvenes y con la promoción de hábitos saludables a través del deporte”. Eric Escobedo destacó que “este circuito se ha consolidado como una plataforma fundamental para el fomento del atletismo en nuestra provincia. Queremos ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de iniciarse en esta disciplina en instalaciones municipales y con una organización rigurosa y comprometida”.

Finalmente, Pedro Santamarina valoró muy positivamente el circuito, señalando que “es una iniciativa clave para la promoción del atletismo desde las categorías más pequeñas y todo esto es posible gracias al apoyo decidido de la Diputación. Es un circuito muy consolidado y esperamos que siga creciendo en próximas ediciones”.