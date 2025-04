Alejandro Serrano, brillante ganador del VII Torneo de Ajedrez ‘San Miguel’ de Gualchos

Con una excelente organización del Club Ajedrez Motril, y con el patrocinio del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, se disputó el VII Torneo de Ajedrez ‘San Miguel’, una competición que se celebró a siete rondas, con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada. Excelente nivel de juego entre los participantes, con tres ganadores de pasadas ediciones y dos campeones de España universitarios que terminaron en el podio de la general.

Fuerte lucha en los primeros tableros, con distintas alternativas en las primeras mesas con Rafael López Sánchez, Ángel Serrano Almendros y Raúl Salguero Méndez. En la cuarta ronda el zubiense Alejandro Serrano Almendros, con un juego muy sólido, se colocó líder para terminar primero con seis puntos y un balance de dos tablas y cinco victorias.

La segunda posición fue para el almeriense Álvaro García Bellido, también con seis puntos e imbatido, y ganando en la tercera ronda al número uno del ranking inicial. Completó el podio la motrileña Rosa Adela Lorente Serrano, que estuvo siempre en las primeras posiciones, con un balance de cuatro partidas ganadas y tres tablas. En el capítulo de destacados mención especial para Iván Emilio Vázquez Tello, Ángel Serrano Almendros, Alejandro Valenzuela Fernández, Martín Otero Ramírez y la participación del Club Ajedrez El Ejido.

El podio de la categoría sub 1900 estuvo formado por los motrileños Borja Cañadas Martín, Raúl Salguero Méndez y Manuel Martín Gálvez, los tres con cinco puntos. El sub 1700 lo completó el otureño Francisco Javier Esturillo Muñoz, el almeriense Juan Antonio Valiente Corral y el motrileño Eloy Lorenzo Lorente. En el sub 1500 los tres primeros fueron los ejidenses Alejandro Sosa Ríos, Juan Gabriel Bolaños Sergio y Luis Gutiérrez Rivas. En el sub 1400 dominio de Daniel Martínez Salmerón y Francisco Vázquez Escobar. En la clasificación local dominaron Ángel Sánchez Castillo y Adrián Sánchez Castillo. En el concurrido acto de clausura, presidido por la concejala de Deportes Carmen Moya Díaz, se entregaron numerosos trofeos y medallas.