El ajedrecista granadino Julen Ibáñez Macías se proclamó campeón de Andalucía sub 12

El Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata de la localidad almeriense de Retamar acogió el Campeonato de Andalucía de ajedrez para las categorías sub 8 a sub 16. En lo deportivo se ofertaron cinco categorías, contando con la participación de 300 ajedrecistas que compitieron con un tiempo de juego de 50 minutos más diez segundos de incremento por jugada.





Los mejores resultados de la expedición granadina llegaron para el Club Ajedrez Puerta Elvira. En dicha entidad Julen Ibáñez Macías fue campeón sub 12; Carlos Jiménez Muñoz acabó subcampeón sub 10; Aitor Ibáñez Macías, quinto sub 14; y José Javier González Castillo, quinto sub 16. Otro deportista granadino que se instaló en el podio fue Ángel Serrano Almendro, del Club La Zubia, a la postre subcampeón sub 16. En relación al Club Ajedrez Motril Fernando Martín Morales quedó vigésimo en sub 16; mismo puesto que Marco Aurelio Carmona Lebedeva en sub 8.





En referencia al Club Deportivo Caballo de Plata, ya conoce su rival para la promoción de permanencia en la Liga Andaluza de Primera División, será el equipo cordobés del Ruiz López Baena, finalmente subcampeón de la competición Preferente de Córdoba. El encuentro de ida se celebrará en tierras cordobesas, será el próximo domingo 12 de junio, la vuelta será el 19 de junio en Motril. El Caballo de Plata espera mantener la categoría y para ello formará con un plantel de lujo formado por los ajedrecistas Francisco Miguel García Molina, Raúl González Vacas, Manuel Manzano García, Francisco Alejandro Herrera Salvador y Manuel García Castilla.