El PSOE sólo utiliza "tres veces al mes" el despacho del que ha sido desalojado

El portavoz del Equipo de Gobierno, Pedro Gabriel Rus, ha salido al paso de la polémica creada por la portavoz del grupo municipal socialista sobre el traslado del despacho destinado a los grupos municipales a otro lugar de las dependencias municipal al que ocupan actualmente. “Esta polémica responde a un fin de realizar política de cortas miras y barriobajera puesto que no tiene ningún sentido la actitud que está tomando sobre algo que se le comunicó hace bastante tiempo, y que creo que a la ciudadanía poco le interesa que tengamos un despacho en un edificio municipal o en otro, sino que les preocupa más que trabajemos por hacer ciudad, mejorar sus condiciones laborales y en definitiva mejorar su calidad de vida”, ha explicado el portavoz municipal.





Y es que tal y como ha explicado Pedro Gabriel Rus, en el Ayuntamiento de Guadix se están ejecutando unas obras para la instalación de la fibra óptica, la mejora de la instalación eléctrica y la adecuación de los espacios municipales. En este contexto se está llevando a cabo también una restructuración de los mismos, ya que actualmente no hay espacio suficiente para los trabajadores municipales, ya que se está incorporando nuevo personal que deberán ocupar dependencias municipales para el buen desarrollo de su trabajo que al final repercute en la mejora de la prestación de servicios a la ciudadanía.





Así, en Junta de Portavoces del pleno del mes de febrero, se les planteó a los portavoces la necesidad de reestructurar el área y que los grupos políticos contarían con un nuevo despecho en el edificio anexo a esta sede, concretamente en el piso donde está el Centro de Información a la Mujer y el área de Formación y Empleo. Allí se ha habilitado un despacho para todos los grupos políticos, incluido VOX que actualmente no disponía, y del propio grupo de gobierno. También se ha habilitado una sala para reuniones que pueden ser utilizada por todos los grupos políticos. “Lo que no tiene sentido es que tengamos a los funcionarios hacinados en despachos y que haya otros como el de la portavoz socialista cerrado que si es utilizado tres veces al mes, es un





auténtico milagro, porque tan solo lo utilizan los dos días de comisiones y el día del pleno”, sentencia el portavoz del equipo.





Pedro Gabriel Rus se ha referido también a las declaraciones de la portavoz socialista sobre que podrían emprender acciones legales, señalando el desconocimiento que tiene que tiene del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto que en su artículo 27 dispone que “en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales” que es lo que se esta haciendo. También en su articulo 28 dispone “1. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población. 2. El Presidente o el miembro corporativo responsable del área de régimen interior establecerán el régimen concreto de utilización de los locales por parte de los grupos de la Corporación, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los niveles de representación política de cada uno de ellos. 3. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno o de la Comisión de Gobierno”.





“Está claramente recogido en la normativa que el Equipo de Gobierno tendrá la obligación de disponer a los diferentes grupos políticos con representación municipal de un espacio para que ejerzan su labor municipal, como así se ha hecho, teniendo un despacho todos, y el primero en irse ha sido el grupo del gobierno. Por tanto no entendemos la política que está siguiendo la portavoz socialista que parece desconocer la norma, no quiere entenderla o se cree que el despacho del grupo municipal socialista es propiedad del PSOE o una embajada del PSOE en el Ayuntamiento. Y no es así. Todos los despachos son dependencias municipales que al fin y al cabo son de todos los ciudadanos y ciudadanas de Guadix”, ha finalizado Pedro Gabriel Rus.