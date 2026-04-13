Guadix redescubre el legado de Pedro Poveda en sus emblemáticas cuevas

El ciclo Pasea Guadix ha celebrado con gran éxito su cuarta edición el pasado 11 de abril, en una jornada dedicada a 'Las cuevas y Pedro Poveda'. La iniciativa, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix con el apoyo de la Diputación de Granada, ha permitido a los asistentes profundizar en la historia del emblemático barrio de cuevas de la ciudad.

La huella de Poveda en las cuevas

La ruta ha estado conducida por la especialista Mª Dolores Peralta Ortiz, doctora en Ciencias de la Educación. Durante el recorrido, se ha destacado la profunda huella que Pedro Poveda Castroverde dejó en este entorno a través de su labor social, educativa y pastoral a comienzos del siglo XX.

El paseo también ha servido para abordar el contexto humano y cultural de las cuevas en esa época, poniendo el foco en las condiciones de vida de la población y en las innovadoras iniciativas pedagógicas que el sacerdote impulsó en el barrio.

La jornada ha contado con una gran participación, lo que confirma el interés de la ciudadanía por estas propuestas culturales. La concejala de Cultura, Encarni Pérez, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, subrayando el valor de este espacio para conocer el patrimonio local y las figuras más ilustres de la historia de Guadix.