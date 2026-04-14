Javi Eslava tras marcar su primer gol con la UD Ibiza:

Es probable que a la UD Ibiza le vayan a faltar partidos para alcanzar el objetivo del playoff, o quizá no, quién sabe en un deporte como el fútbol en el que todo es posible cuando de rachas se trata.

Claro que para llegar a tener opciones es preciso que llegue precisamente la racha que necesita la UD Ibiza. El equipo celeste tiene que hacer una recta final de campeonato impecable para tener alguna opción.

Tras remontar por primera vez en la liga esta temporada, fue el pasado domingo ante el Juventud Torremolinos, el equipo sigue a siete puntos de playoff a falta de seis jornadas. Y es que tienen que fallar muchos equipos, no se trata tan solo de lo que haga el equipo de Miguel Álvarez.

La UD Ibiza es undécima con 43 puntos, cuatro más que el descenso, y a siete del último puesto de playoff que ahora ocupa el Europa. Por en medio están Cartagena, Teruel, Algeciras, Alcorcón y Hércules, pero es que precisamente el equipo celeste se mide a tres de los equipos de playoff, como Villarreal, Hércules y Cartagena. Por lo tanto, el Ibiza tiene sus opciones. Los celestes vuelven a jugar en Can Misses para recibir al Sevilla At, además tienen que medirse a Villarreal B, At. Sanluqueño, Hércules, Cartagena y Europa.

Para conseguir lo que parece imposible el equipo tiene que seguir mejorando de cara al gol, lo que ha sido su gran asignatura pendiente, en casi la mitad de los partidos no ha marcado. Por ello llegaron Eslava o Svenson en el mercado invernal. El primero sin embargo estuvo sin poder jugar muchas jornadas por lesión. La semana pasada en COPE reconocía que lo había llevado "muy mal", el no poder ayudar al equipo, y que estaba deseando marcar su primer gol. Pues dicho y hecho, Eslava anotaba su primer gol como celeste en la remontada del partido ante el Juventud Torremolinos, con un remate en el área marca de la casa.

El catalán se muestra "contento con la victoria, no estuvimos muy bien en la primera parte con balón, en la segunda sí hemos estado muy bien, hemos sido superiores. Contento pro el gol, es mi faena, soy delantero. Espero que con la victoria y el siguiente partido en casa vamos a buscar todas las victorias que podamos en las seis jornadas que nos quedan".