El domingo 31 de agosto será la apertura oficial de la Causa de Canonización de los de los Siervos de Dios Avelino Aguilera Huertas y 50 Compañeros Mártires de Guadix

El próximo 31 de agosto, en la Catedral de Guadix, tendrá lugar la celebración de la apertura oficial de la Causa de Canonización de los de los Siervos de Dios Avelino Aguilera Huertas y 50 Compañeros Mártires de Guadix. Esta celebración tendrá dos momentos importantes: a las 10´30 de la mañana será el acto de apertura de la Causa y después, a las 12´00 de la mañana, tendrá lugar la celebración de una Eucaristía de acción de gracias, presidida por el obispo y a la que está invitada toda la diócesis.

Se espera que sea una gran fiesta de la fe, pues, como dice D. Francisco Jesús Orozco en una reciente carta dirigida a los sacerdotes “este gran grupo de testigos de la fe representa a todo el Pueblo de Dios que camina en Guadix. Fueron sacerdotes en muchas de las parroquias de nuestra Diócesis, alumnos de nuestro Seminario y fieles laicos de nuestras comunidades que sufrieron la persecución por la fe en los años treinta del siglo pasado”.

Fue en febrero cuando el obispo comunicó que el postulador, el sacerdote Juan Sáez, había pedido que se iniciara la Causa de los Siervos de Dios y la investigación diocesana sobre el martirio y la fama de martirio de los mismos. En un edicto, con fecha de 27 de febrero de 2025, hacía pública esta comunicación al tiempo que invitaba “a todos los fieles a enviarme noticias o informes que puedan ser útiles a la Causa”. Este edicto se publicó en todas las parroquias y el obispo ha recabado la información que se le ha remitido hasta el momento sobre los mártires, tal y como se pide en el art. 43 § 2 de la Instrucción Sanctorum Mater sobre el procedimiento de las Causas de los Santos.

Ahora, con la apertura oficial de la Causa de Canonización de los de los Siervos de Dios Avelino Aguilera Huertas y 50 Compañeros Mártires de Guadix, la beatificación de estos mártires está más cerca. El que se da el 31 de agosto en la Catedral accitana es un gran paso para ese momento que espera toda la diócesis.

Esta es la relación de los mártires incluidos en la Causa de Canonización de los de los Siervos de Dios Avelino Aguilera Huertas y 50 Compañeros Mártires de Guadix:

Sacerdotes:

Avelino Aguilera Huertas (Benalúa)

Adrián González Castillo (La Puebla, Huéscar, Almaciles)

Antonio Huete Caballero (La Peza y Castril de la Peña)

Eduardo González Liria (Orce)

Emiliano Navarro Sánchez (Caniles)

Faustino García de la Parra

Francisco Molero Muñoz

José Rosendo Corral García

José Mesas Martínez (Baza, Baúl, Caniles)

José Vico Martínez (Huéscar, Castilléjar)

Juan Caruda Triguero (Cortes de Baza, Puebla de Don Fadrique)

Juan de Dios Castellano Vita (Baza)

Juan Francisco Herrera Gómez (Pedro Martínez, Alamedilla)

Justo Cabrera Gutiérrez (Charches, La Calahorra)

Nicolás García Alcalde (Huéneja, Dólar)

Ramón García Ruiz (Guadix, Baza)

Ramón Ortiz Ronquillo (Baza, Guadix)

Vitoriano García Chillón (Castilléjar, Huéscar)

Seminarista:

Zacarías Carvajal Herrera (Seminarista) (Huéneja)

Laicos:

Andrés Pascual Castañeda Barberán (Huéscar)

Ángel Lozano Ruiz (Guadix)

Ángeles Peinado Hernández (Guadix)

Antonio Mesas Martínez (Caniles)

Antonio Navarro Llebrés (Caniles)

Antonio Torres Montañés (Caniles)

Antonio Vidal Zabala (Caniles)

Atanasio Revuelta Leyva (Guadix)

Bienvenido Ramón Serrano Ortiz (Huéscar)

Constantino Navarro Sánchez (Caniles)

Enrique Requena Espinar (Guadix)

Fermín Iriarte Dueñas (Caniles)

Fernando Penalva Dueñas (Huéscar)

Florentino Cruz Motos Gómez (Huéscar-Galera)

Francisco Serrano Villanueva (Huéscar)

Javier Molina Martínez (Baza)

José María Martínez Durán Caniles)

José Moreno Martínez (Galera-Huéscar)

José Serrano Villanueva (Huéscar)

Josefa Romero Cano (Castril)

Julián Domingo Albalá (Guadix)

Julio de los Reyes Bueno (Guadix)

Manuel Alcón Camacho (Baza)

Manuel Ayala Ayala (Guadix)

Manuel López Villanueva (Huéscar)

Manuel Vera Martínez (Huéscar-Galera)

Pedro José Romero Cano (Castril)

Pedro López Villanueva (Huéscar)

Pedro Martínez Moreno (Huéscar)

Rosendo Casas Martínez (Fonelas- Guadix)

Rafael Casas Fernández (Guadix)

Sofonías Hernández Muñoz (Baza-Guadix)