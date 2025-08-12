Abierto el plazo para los Premios Nacionales de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix

El Ayuntamiento de Guadix ha abierto el plazo de presentación de trabajos para a los premios de la XXIII edición Premios Nacionales de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix, concretamente en la modalidad Ciudad de Guadix, que tienen por objeto distinguir la autoría de los trabajos periodísticos que, por la originalidad o la calidad de sus contenidos, mejor hayan contribuido, a reflejar la realidad del municipio y su comarca y difundir sus aspectos y valores culturales, sociales y económicos.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota en la que han indicado que podrán tomar parte en el Premio Nacional de Periodismo Ciudad de Guadix todas las personas que lo deseen, teniendo la posibilidad de presentar más de un trabajo por participante.

Al ser la convocatoria unitaria, sin distingo en modalidades periodísticas, se otorgarán tres premios cuantificados en 1.150 euros cada uno, uno por trabajo premiado. Los trabajos que concurran deberán haber sido publicados, en cualquier medio, desde publicados desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 1 de marzo de 2025. El idioma en que se realicen será preferiblemente el español, contemplando la posibilidad de la utilización de cualquier otro siendo aconsejable que se acompañe de traducción certificada.

Los trabajos serán valorados por el jurado de acuerdo con determinados criterios de evaluación, como la calidad periodística, la contribución a reflejar la realidad de la comarca accitana, la difusión de los valores culturales, sociales o económicos de Guadix y su comarca; la repercusión nacional o internacional; la relevancia en el contexto de la profesión periodística y la originalidad de los contenidos.

El plazo de presentación de trabajos estará abierto desde un día después de su publicación en el BOP hasta el 17 de octubre de 2025. El procedimiento para la presentación de los trabajos podrá ser presencial o electrónico entregando toda la documentación requerida, en función del tipo de medio en que se haya hecho público, en el Registro General del Ayuntamiento de Guadix.

Según han explicado, además de lo referente al trabajo presentado, cada concurrente incluirá un documento, identificado con el título de la obra, y en el que se incluya el currículum de la persona o personas que ostente la autoría. Si el trabajo se presenta bajo un seudónimo deberá quedar acreditada la personalidad de la persona o personas que ostente la autoría mediante un certificado expedido por el medio, además de los datos personales.

Los trabajos que se presenten, y que correspondan a varias personas, deberán adjuntar un documento firmado de consentimiento de todas aquellas que lo realizaron. No se limita el número de trabajos por concurrente.

El mismo jurado que determine los trabajos merecedores de los tres premios previstos en la modalidad Ciudad de Guadix determinará el nombre de la persona distinguida en esta XXIII edición de los galardones con el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón en reconocimiento a la trayectoria profesional.

Las personas interesadas en participar pueden encontrar las bases íntegras de la convocatoria en el Portal de Trasparencia de la web municipal www.guadix.es.