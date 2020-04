El Pleno de la Federación decidirá sobre los palcos de la Semana Santa

La Federación de Cofradías de Granada decidirá sobre la situación creada en torno a los palcos de la Carrera Oficial de la Semana Santa, a través de un Pleno, órgano en el que están representadas todas las hermandades. El pasado 28 de febrero terminó el plazo de renovación de sus abonos. Previamente se hará un análisis de la situación.

Con este motivo ha emitido la siguiente nota:

Comunicado oficial al respecto de los palcos para la Semana Santa 2020

1.- El pasado día 28 de Febrero finalizó el plazo establecido para la RENOVACIÓN de los abonos de los palcos, así mismo el pasado día 13 de Marzo termino el plazo de recogida de las tarjetas de acceso a los palcos.

2.- Dada la excepcional situación en la que nos encontramos, la Federación comprende la singularidad y complejidad de lo que está sucediendo estos días, y por ello, se ha acordado que todos aquellos abonados que por cualquier razón no pudieron recoger sus correspondientes tarjeta, se considera a todos los efectos como si lo hubiesen recogido, y por tanto se considera que su palco esta RENOVADO, con la intención de que ninguno de los abonados se vea perjudicado por motivos ajenos a su propia voluntad. No así los que no conste su pago en las cuentas de la Federación.

3.- Reiteramos que la Federación de Cofradías entiende la situación y trabaja de manera decidida, pese a la situación de alerta sanitaria actual, en ofrecer con la mayor celeridad soluciones y acciones que subsanen en la medida de lo posible la situación que se produce en nuestros abonados y hermandades. Esta situación insólita en todos los aspectos requiere una decisión conjunta del Pleno de la Federación, en la que están representadas todas las hermandades federadas, así como de un previo análisis de todas las situaciones y consecuencias, para poder llevarlo a cabo en cuanto podamos efectuar su convocatoria.

4.- Nuevamente rogamos a todos los cofrades que eleven una oración en rogativa por toda la sociedad, en especial por los enfermos y personas vulnerables, así como por el descanso eterno de los fallecidos que está provocando esta pandemia. Rogamos y nos encomendamos a Nuestra Señora de las Angustias para que acoja las oraciones y súplicas que les dirigimos en nuestras necesidades.