Pregón de la Semana Santa de Granada 2026

Cronista oficial de la Ciudad de Granada. Al hablar de su trayectoria vital se refiere "a un niño del Albayzín" y cuando lo hace de COPE Granada dice que "es mi casa madre", ya que ahí dio sus primeros pasos en el periodismo, su profesión durante décadas. Ha sido fundador de varias cofradías, capataz y autor de varios libros sobre la materia. Tiene voz de pregonero, pluma de periodista y una memoria prodigiosa que lo convierten en testigo certero de varias décadas