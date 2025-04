Diputación inicia los trámites para la compra del Castillo de La Calahorra

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado este lunes que la institución ha iniciado los trámites para la adquisición en propiedad del Castillo de La Calahorra, lo que supondrá no solo la protección de este bien histórico de "enorme relevancia" sino también una "oportunidad única" para convertirlo en un referente cultural y turístico. Tras "intensas negociaciones" y una solicitud de tasación del inmueble, la institución provincial ha avanzado en las conversaciones con el objetivo de firmar próximamente las escrituras con la familia propietaria de esta joya patrimonial, cuyo precio de adquisición se sitúa en 6,5 millones de euros. Rodríguez ha expresado su "satisfacción" ante este importante paso para la institución y la provincia, indicando que "es una alegría para la Diputación poder adquirir un inmueble de este valor estético y cultural, situado en una ubicación inmejorable que puede dinamizar la economía de toda la zona norte de Granada". Además, ha recordado que este castillo ha sido elegido en numerosas ocasiones como escenario de rodajes de series y películas de gran éxito, lo que amplía su proyección como un destino con un elevado potencial de atracción turística. El presidente ha destacado que esta compra no solo supone la protección de un bien histórico de enorme relevancia, sino también una oportunidad única para convertirlo en un referente cultural y turístico de la provincia, señalando que "desde la Diputación, trabajamos para que el patrimonio de Granada no solo se preserve, sino que se abra al disfrute de la ciudadanía y se convierta en un motor de desarrollo para nuestros municipios". "Queremos que el Castillo de La Calahorra sea un espacio vivo, donde la historia y la cultura se den la mano con nuevas oportunidades para el empleo y el turismo en la zona", ha dicho, enmarcando esta iniciativa "dentro del compromiso de la Diputación de Granada por la adquisición de inmuebles contribuyendo a revitalizar la vida en los municipios granadinos". La institución provincial ya se ha hecho con la propiedad del Convento de la Concepción de Guadix para convertirlo en la sede del futuro Museo Provincial de la Semana Santa de Granada y de otras dependencias administrativas para la comarca, y estudia sumar a su patrimonio el edificio Dengra de Baza. PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES Por otra parte, en el próximo pleno extraordinario, la Diputación Provincial dará luz verde al nuevo Plan Provincial Estratégico de Inversiones en Municipios y Entidades Locales Autónomas. A través de una convocatoria, que contempla diferentes líneas, se destinarán fondos a la mejora de caminos rurales, entornos de viviendas cueva, cementerios y tanatorios municipales, consultorios médicos, infraestructuras culturales y asfaltado de vías urbanas. Este plan supondrá una inyección económica de 11 millones de euros a los pueblos, permitiendo prestar asistencia económica y fortalecer la capacidad de los ayuntamientos para gestionar sus competencias. Rodríguez ha destacado "el esfuerzo que realiza la Diputación para dotar a las localidades de los recursos necesarios que atienden a las demandas de los distintos alcaldes", con el objetivo de paliar déficits en infraestructuras y fomentar su desarrollo. El presidente ha insistido en la importancia de este plan como una herramienta clave para garantizar que los municipios puedan seguir ofreciendo servicios de calidad a sus vecinos. "Estos 11 millones de euros son fruto de la buena gestión del Equipo de Gobierno, que ha sabido optimizar los recursos y ponerlos al servicio de los ciudadanos. Queremos que cada euro invertido se traduzca en mejoras reales para la vida de nuestros pueblos y ciudades", ha subrayado. PLAN EXTRAORDINARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Además, el gobierno provincial llevará a la misma sesión plenaria la aprobación de un Plan Extraordinario de Instalaciones Deportivas al que, por primera vez, se podrá presentar el Ayuntamiento de la capital para la remodelación estructural del Estadio Nuevo Los Cármenes. Esta demanda histórica de mejorar la instalación deportiva se materializará tras 30 años desde la inauguración del recinto. Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con el Consistorio y permitirá mejorar el estadio, que es el de mayor capacidad de la provincia y un referente deportivo al que acuden miles de granadinos y aficionados de toda la geografía española. El presidente de la Diputación ha señalado que esta inversión responde a la "voluntad" de la institución de apoyar el deporte y mejorar las infraestructuras deportivas de la provincia. "El Nuevo Los Cármenes es un símbolo del fútbol granadino y queremos que cuente con las mejores condiciones posibles para jugadores y espectadores. Con esta intervención, seguimos apostando por el deporte como un elemento clave en la vida de nuestra provincia", ha aseverado Rodríguez.