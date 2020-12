Zidane alaba al Granada CF

El partido que disputa mañana el Granada frente al Real Madrid es uno de los más atractivos de la temporada. Será en la Ciudad Deportiva del Valdevebas, Estadio Alfredo Di Stéfano (19.45 h).Al margen de la diferencia de potencial, el equipo rojiblanco tiene opciones de dar la sorpresa, especialmente debido al buen momento deportivo por el que atraviesa.

Zidane ha alabado al Granada. Lo hemos escuchado en DEPORTES COPE GRANADA. Su equipo ha celebrado hoy el último entrenamiento antes del encuentro y solo es baja conocida de la Modric.

En el Granada se mantiene la duda de Machís y es baja segura Gonalons al haber cumplido ciclo de tarjetas. En el caso del venezolano, su sustituto podría ser Puertas y en el del francés Eteki, aunque no hay que descartar otras variantes que pueda introducir Diego Martínez. No es un encuentro en el que deban programarse rotaciones, ya que después de su celebración no volverá la competición hasta que transcurra una semana.

Covirán

Covirán disputa eeste martes el primer partido de la segunda vuelta. Lo hará en Huesca (19 h). Será en el Pabellón Municipal de esta capital aragonesa. Es baja Christián Díaz y llegan con dificultades físicas al encuentro Alejandro Bortlussi, Manu Rodríguez y Thomas Bropleh. Solo dos victorias suma durante esta campaña el rival y Granada seis. El próximo encuentro será el 6 de enero. Covirán recibirá a Almansa en el Palacio de los Deportes.