Vuelve la competición que “da de comer” al Granada

Foto: Granada CF – José Villoslada

Tras el empate a cero de ayer frente al PAOK de Salónica que deja al Granada como líder del Grupo E, llega el momento de volver a lo que en palabras de Diego Martínez, “da de comer” al conjunto rojiblanco: la Liga española. Este domingo (18,30 h.) el Levante visita en el Nuevo Los Cármenes.

Ayer, además de la sumar un punto, se produjo la recuperación, inesperada pero feliz, de Golalons y de Domingos Duarte. Esto alivia en cierta la enfermería, pero sigue sin recuperarse un lateral derecho. Por tanto vuelve a surgir la duda en la zaga donde ayer actuó en esta posición Antonio Puertas. Existen otras variantes para suplir esta dificultad.

Parece que serán baja segura Quini, Víctor Diaz y Foulquier. Existe posibilidad de recuperar a Ramón Azeez e incluso a Roberto Soldado, que dio positivo en covid-19. Esta mañana ha habido sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

El Levante está considerado por mucho analistas como un equipo que por su calidad no debería estar en zona de descenso. En su plantilla militan ex en sus filas: Rochina y Rubén Vezo. No es seguro su concurso en este encuentro.

La probable alineación del Granada está muy condicionada por las bajas y las rotaciones. Esta es una de la opciones:

Rui Silva; Puertas, Vallejo, Domingos Duarte, Carlos Neva; Montoro, Milla, Yangel Herrera; Machís, Kenedy y Jorge Molina.

El Recreativo, que volvió a los entrenamientos el lunes, ha obtenido el aplazamiento también de la tercera jornada, en la que debía enfrentarse al Linares.

Tercera

Descansa el Maracena. No pueden jugar por Huétor Tajar, por Covid en el rival, el Atlético Mancha Real, y el Huétor Vega que guarda cuarentena y debería disputar un encuentro ante el Torrdomijimeno. Sí se podrán disputar el domingo el Loja - Torreperogil (12 h.) y el Motril -Alhaurín (17 h.)

Baloncesto y fútbol sala

Covirán viaja sin bajas a Lérida, para jugar domingo (12.30 h.). Pablo Pin podrá contar con toda su plantilla. No habrá público en el siguiente partido programado en casa frente a Real Murcia el sábado 7 de noviembre, debido a las restricciones sanitarias.

También a puerta cerrada RACA Hafesa recibe estes ábado a Leganés en el Paquillo Fernández (18.30 h.).

Sima Fútbol Sala juega este sábado (17.30 h.) en la cancha de Victoria Kent deAlhaurín.