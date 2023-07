UGR ve "un atropello a la libertad de expresión" la condena a tres años de cárcel al estudiante Patrick Zaki

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, en representación del Equipo de Gobierno, ha condenado "el nuevo atropello a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos" que supone el reingreso en prisión del estudiante de la Universidad de Granada y activista egipcio por los derechos de los coptos y del colectivo LGTBI, Patrick Zaki, que ha sido condenado este martes a tres años de cárcel por el Tribunal de Emergencia de Seguridad de Egipto.





Zaki es alumno matriculado en la UGR en el Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma) y cuando fue apresado realizaba una parte de sus estudios en Bolonia, según ha informado la entidad universitaria en un comunicado.





Asimismo, hace solo unos días defendió desde Egipto, por videoconferencia con la Universidad de Bolonia, su Trabajo de Fin de Máster "Media for and against public engagement", obteniendo una puntuación de Matrícula de Honor.





Zaki, becario Erasmus Mundus del Máster en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma), fue arrestado el 7 de febrero de 2020 cuando regresaba a Egipto tras realizar sus exámenes en la Universidad de Bolonia, donde cursaba el primer año del máster.





"Sin una causa justificada ha permanecido arrestado durante más de tres años, los primeros dos años encarcelado y desde entonces en arresto domiciliario. Patrick llevaba esperando un juicio que se ha ido aplazando de manera continua desde su arresto, y que finalmente se ha celebrado hoy martes, 18 de julio, cuando ha sido condenado a tres años de cárcel", ha relatado la UGR.





La coordinadora del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma), la profesora de la UGR Adelina Sánchez, ha señalado que "en estos momentos ya no es posible hablar con Patrick, porque le han requisado el teléfono móvil y todas sus pertenencias".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Desde la UGR volvemos a reiterar nuestro más firme compromiso con los valores sobre los que se basa nuestra institución, nuestra defensa de los derechos humanos y la libertad académica", ha concluido Pedro Mercado.