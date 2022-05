Tragedia en Los Cármenes

El Granada no ha descendido por empatar el último partido de frente al Español, la tragedia ha sido fruto de una temporada cuya gestión parece mejorable. El “efecto Karanka” no ha sido suficiente para dar solución a una campaña en la que pronto se vieron las dificultades del equipo y en la que se pudo haber intentado cambiar el rumbo con más premura. Pasar de disputar Liga Europea al descenso, es un salto al abismo con graves, pero no irreparables consecuencias.

Comenzó el partido con el equipo rojiblanco volcado sobre la meta contraria e incluso tubo una ocasión para adelantar al equipo en el marcador protagonizada por Puertas, pero pronto el Español comenzó a tocar con comodidad la pelota y se apreciaba que el partido era complicado. Sin goles terminó el primer período.

Penalti fallado

En la segunda parte la lesión de Milla dejó muy tocado al equipo que además daba la sensación de que no disponía de la fuerza física suficiente para dominar el partido. Pese a todo, se sucedían las ocasiones con Víctor Díaz y Molina, aunque el rival también apretaba y dejaba ver las carencias del equipo. La ilusión renació cuando después de consultar el VAR el colegiado pitó un penalti a favor de los locales, por mano de Cabrera. Se encargó de ejecutarlo Jorge Molina (m. 73) y el balón salió fuera. Petrovic también abandonaba el terreno de juego con dificultades físicas. Los jugadores debían conocer que los marcadores del Mallorca y el Cádiz le eran adversos y en los últimos minutos se emplearon a fondo. Otra vez Molina de cabeza y un balón al palo de Bacca que pudo haber cambiado el curso de los acontecimientos no fueron suficientes para evitar el descenso.

Protestas

Cuando terminó el partido, los jugadores tardaron bastantes minutos en abandonar el encuentro. Igualmente estuvieron sobre el terreno juego miembros del cuerpo técnico y algunos dirigentes. Muchos aficionados también compartieron el duelo. Abatimiento y lágrimas aparecieron en muchos rostros. Fue el momento que aprovecharon algunos seguidores para mostrar su disconformidad con la gestión, como también lo hicieron una vez terminado el eucnetro a las puertas del Estadio.

Futuro

El futuro no se presenta cómodo. Probablemente el Granada tenga que desprenderse de algunos jugadores importantes y diseñar un proyecto nuevo para una categoría muy complicada. Karanka no quiso hablar sobre su continuidad o no al frente de la plantilla.

Ficha técnica

Granada 0 Español 0

Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Duarte, Escudero; Collado (Germán, m. 85'), Petrovic (bacca, m. 85), Milla (Eteki, m. 33) (Gonalons, m. 85); Puertas, Molina y Luis Suárez (Uzuni, m. 61).

Español: Diego López; David López (Calero, m. 88), Sergi Gómez, Cabrera; Aleix Vidal, Herrera, Melamed (Melendo, m. 73), Darder, Vilhena (Dídac, m. 88); Embarba (Wu Lei, m.73) y Puado (Koleosho, m.90).

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Anarias). Mostró tarjeta amarilla a Escuedero(m. 87)

Indidencias: Partido de la última jornada de liga de Primera División disputado en el Nuevo Estadio de los Cármenes antes 19.333 espectadores