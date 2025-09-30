La Subdelegación activa el plan de refuerzo de seguridad de este curso en los centros educativos

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento y Evaluación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar en los Centros Educativos y sus Entornos impulsado por el Ministerio del Interior, y el cual contó el curso pasado con 1.557 actividades.

Se llevaron a cabo en 342 centros educativos de la provincia con el objetivo de "ofrecer al alumnado entornos más seguros y favorecer sus relaciones mediante actividades formativas e informativas en materia de seguridad", según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Granada en una nota este lunes.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que el plan director se desarrolla en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Sus acciones abordaron materias como el acoso escolar y el ciberacoso, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, la prevención del consumo de drogas, alcohol y otras adicciones, la lucha contra la violencia de género y la discriminación sexual, la prevención de delitos sexuales, así como la sensibilización frente a discursos y delitos de odio, entre otros ámbitos de seguridad.

Para el curso 2025-2026, Montilla ha subrayado que los objetivos prioritarios son aumentar el número de centros educativos implicados, reforzar la colaboración con las asociaciones de madres y padres del alumnado e incluir en el programa a los centros de protección de menores. "Nos parece un programa fundamental para reforzar la seguridad en los centros educativos, a través de la formación y la información", ha señalado.

A las actividades formativas se suman otras complementarias, como exhibiciones de unidades policiales, jornadas de puertas abiertas, visitas a centros policiales y concursos organizados desde la Subdelegación del Gobierno en Granada, que contribuyen a acercar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ámbito educativo.