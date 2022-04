Sierra Nevada cierra la Semana Santa con 72.500 usuarios y un 75% de ocupación

La estación invernal de Sierra Nevada ha cerrado la Semana Santa con más de 72.500 usuarios, de los 60.000 han sido esquiadores y los 12.500 restantes han sido visitantes, que disfrutaron de las actividades de nieve para no esquiadores o usaron los telecabinas para acceder al área de Borreguiles.





La ocupación hotelera media desde el viernes 8 hasta el 15 abril ha sido del 75%, si bien en la urbanización de Pradollano el porcentaje alcanzó el 80%.





Durante el periodo festivo, con un día de cierre por viento (el lunes 11), la estación ha registrado una media de 7.500 esquiadores al día, según una nota de la estación.





La media esquiable, con todas las zonas abiertas, ha sido de 80 kilómetros, con todo el desnivel operativo (1.200 metros) y 17 remontes en funcionamiento.





ÚLTIMA SEMANA DE TEMPORADA

Sierra Nevada prevé mantener cinco de sus seis zonas abiertas, 40 kilómetros esquiables y 10 remontes operativos durante la última semana de la temporada invernal 2021/22, que concluirá el próximo domingo, día 24.





A partir de este lunes, la estación invernal granadina tiene previsto la apertura de las zonas de Veleta, Laguna, Borreguiles, Loma de Dílar y Rio, si bien el mantenimiento de las partes bajas dependerá de la evolución de la nieve.

Para acceder a esas zonas, estarán operativos el telecabina Al Ándalus, las alfombras Dauro y Borreguiles, los telesillas Parador, Emile Allais, Veleta II, Stadium, Emilio Reyes y Laguna, así como el telesquí Antonio Zayas.





El complejo de actividades para no esquiadores Mirlo Blanco mantendrá abierto el trineo ruso hasta el final de la campaña. La restauración en pistas estará cubierta en el complejo de restauración de Borreguiles con el Central Grill y el Mahalo Poke.

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada han hecho este lunes balance "positivo" de la temporada invernal, cuya evolución consideran positiva tanto en condiciones de nieve como de negocio tras dos años "desastrosos" por la pandemia y, aunque "no les parece bien" el "cierre anticipado" del recinto el próximo 24 de abril porque les impedirá operar en el puente de mayo, dicen "aceptar" los argumentos esgrimidos por Cetursa para hacerlo, la renovación de dos remontes del área de Borreguiles.





El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera Rodríguez, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que al sector "no le gusta este cierre anticipado", pues viniendo de dos años de "absoluto desastre había que intentar mantener abiertos los negocios", especialmente si la nieve lo permite como es el caso. A ello se suma que el puente de mayo "es muy importante" para los empresarios del recinto, pues afecta al mercado madrileño, "que es muy cautivo de Sierra Nevada" y encadena varios días festivos que les permitan viajar a Granada.





"Este cierre anticipado no nos gusta ni nos parece bien; Cetursa --la empresa pública que gestiona la estación de esquí-- nos dice que la causa son las obras de renovación de dos telesillas de Borreguiles, que empiezan el 25 de abril y no se puede garantizar la seguridad del usuario y por tanto no tienen más remedio que adelantar el cierre, aceptamos la justificación de la empresa gestora pero le recordamos que esto debe ser una excepción, pues el cierre habitual debe ser tras el puente de mayo", explica Enrique de la Higuera, haciendo alusión al "compromiso parlamentario" que existe en este sentido.





Respecto al conjunto de la temporada, los empresarios creen que ha sido "buena" dada la incertidumbre con la que arrancó por la escasez de precipitaciones y las dudas sobre la evolución de la sexta ola de la covid-19 ante el temor de nuevas restricciones que volvieran a arruinar la temporada. De hecho, han alabado la "magnífica gestión" del departamento técnico de Cetursa en la primera parte de la temporada, pues consiguió mantener pistas abiertas en todo momento pese a la escasez de nieve garantizando la actividad y una ocupación aceptable.





Con las nevadas de marzo la estación mejoró notablemente sus condiciones y actualmente cuenta con más nieve y pistas abiertas que al inicio de la temporada. Esto ha permitido cerrar una buena Semana Santa con 72.500 usuarios y picos de ocupación del 90 por ciento. De hecho, este lunes sigue siendo alta dado que hay varias comunidades en las que también es festivo.





"El balance es bueno, si en noviembre nos hubieran dicho que la ocupación iba a ser la que ha sido, que el covid no iba a incidir significativamente y que si nos íbamos antes era por este motivo --la renovación de remontes-- hubiéramos firmado sin dudarlo", reconoce el empresario.





Cetursa Sierra Nevada informó la semana pasada de que acometerá este verano la sustitución de los telesillas de pinza fija Emile Allais y el Veleta II por dos desembragables de seis plazas, en la actuación de mayor envergadura en los remontes de la estación invernal granadina desde los años 90 del siglo pasado. Esta remodelación implicará la reordenación del área esquiable de Borreguiles, la reducción del tiempo de espera en estos remontes de iniciación y la mejora de sus conexiones con las zonas de Veleta y Laguna.