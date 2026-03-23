Revisión de fachadas antes de Semana Santa en Granada: claves para evitar riesgos en comunidades

Durante estos días, la ciudad se transforma. Miles de personas recorren sus calles, se concentran bajo balcones, fachadas y edificios que, en muchos casos, llevan meses —o incluso años— sin una revisión adecuada.

Y ahí es donde empieza el problema.

Las lluvias recientes y los cambios de temperatura que estamos viviendo en Andalucía afectan directamente a los materiales de construcción. Dilataciones, filtraciones o pequeños deterioros pueden convertirse en riesgos reales si no se detectan a tiempo.

Por eso, la revisión de fachadas en comunidades no es una recomendación más. Es una necesidad.

He visto situaciones en las que pequeños desprendimientos, aparentemente sin importancia, han generado problemas graves. Y en muchos casos, la comunidad no era consciente del estado real del edificio hasta que ya era tarde.

Cuando hablamos de fachadas, no hablamos solo de estética. Hablamos de seguridad. De balcones, cornisas, anclajes, revestimientos y elementos exteriores que están expuestos constantemente al desgaste.

La revisión de fachadas en comunidades debe incluir inspecciones visuales, comprobación de elementos sueltos y, en caso necesario, la intervención de técnicos especializados. No se trata de grandes obras, sino de detectar a tiempo lo que puede evitar un problema mayor.

Además, no debemos olvidar la responsabilidad legal. Si se produce un desprendimiento y hay daños personales o materiales, la comunidad puede enfrentarse a consecuencias importantes.

Como administrador, mi labor no es solo gestionar el día a día. Es anticiparme. Es advertir. Es proteger.

La Semana Santa es uno de los momentos más importantes del año para Granada. Pero también es uno de los momentos donde más personas coinciden bajo nuestros edificios.

Y mi mensaje es claro:

la prevención hoy es tranquilidad mañana.

Porque en esto, como en casi todo, no se trata de reaccionar…

se trata de llegar antes