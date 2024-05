El Ranking Research.com de mejores científicos incluye a 82 investigadores de la UGR

La plataforma Research.com acaba de publicar la Edición 2024 de su Ranking de los mejores científicos del mundo por especialidades científicas, si bien hasta la fecha solo ha actualizado la información en 13 de las 26 disciplinas que incluye. En la actualización de 2024 aparecen 82 científicos de la Universidad de Granada entre los más destacados del mundo y, por ende, de España en las disciplinas Gestión y Administración de Empresas, Química, Ciencias de la Computación, Ciencias de la Tierra, Ecología y Evolución, Inmunología, Ciencias de los Materiales, y Matemáticas.





Entre los 82 científicos destacados sobresalen en posiciones notorias entre los 1000 más reputados a nivel mundial en su disciplina: Francisco Herrera y Enrique Herrera en Ciencias de la Computación (#11 mundo – #1 España) y (#116 Mundo – 2 España), respectivamente, y Nicola Bellomo en Ingeniería y Tecnología (#973 mundo – #29 España) y en Matemáticas (#438 mundo – #7 España).





Research.com-Best Scientists Ranking by discipline, se basa en la reputación de los investigadores líderes de acuerdo a su índice H dentro de la disciplina (índice D). Se considera un científico líder a un académico con un índice D por encima de un umbral específico (normalmente 30 o 40) según sus áreas de investigación. El ranking también incluye el número de publicaciones y la suma de citas obtenidas.





Asimismo, el ranking incluye una clasificación de las universidades por disciplina (Research.com-Best Universities Ranking by discipline). La posición de cada universidad en el ranking se basa en la suma de los índices D (índice H de disciplina) de todos los académicos afiliados a una determinada institución. El índice D incluye exclusivamente las métricas de publicaciones y citas de la disciplina examinada, lo que diferencia a esta clasificación de otras. Para aquellas disciplinas para las que se han actualizado los datos en 2024, la Universidad de Granada aparece situada en la posición #197 a nivel mundial y #2 a nivel nacional en Gestión y Administración de Empresas, #247 mundial y #10 nacional en Química, #101 mundial y #1 nacional en Ciencias de la Computación, #89 mundial y #1 nacional en Ciencias de la Vida, #256 mundial y #3 nacional en Ecología, #215 mundial y #4 nacional en Inmunología, #549 mundial y #15 nacional en Ciencias de los Materiales, #147 mundial y #2 nacional en Matemáticas, #489 mundial y #20 nacional en Microbiología, #537 mundial y #12 nacional en Ciencias Sociales y Humanidades.





Salvador del Barrio García, vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, valora muy positivamente estos resultados obtenidos: “Es realmente meritorio el rendimiento de la UGR en esta última edición del Ranking Research.com por áreas científicas, lo que viene a reafirmar nuestra posición de liderazgo nacional en investigación puesto de manifiesto en otros rankings internacionales. Estos datos no solo muestran la excelencia y el impacto de la investigación que se realiza en la UGR, sino que también subraya la preeminencia de nuestra universidad y de nuestros investigadores a nivel global y nacional en múltiples disciplinas. Con 82 de nuestros científicos reconocidos entre los más destacados a nivel mundial, la UGR demuestra su fortaleza en áreas tan diversas como la gestión y administración de empresas, las ciencias de la computación, las ciencias de la vida, y las matemáticas”.





Teniendo en cuenta las 26 disciplinas que incluye el ranking, tanto aquellas que se han actualizado en abril de 2024 como las que aún no lo han hecho, la Universidad de Granada sitúa a 120 científicos entre los más reputados a nivel mundial de acuerdo a su índice D, alcanzando el puesto #335 a nivel mundial y #5 a nivel nacional en el Best Universities in the World 2023 Ranking.