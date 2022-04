El Presidente del TSJA no cree que la sentencia sobre los ERE coincida con campaña del 19J

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado este miércoles que no cree que la sentencia del Tribunal Supremo pendiente sobre el caso de los ERE vaya a "incidir" ni "coincidir" con el contexto electoral abierto en esta comunidad tras el adelanto electoral al 19 de junio.





"Lo que haya hecho el Supremo habitualmente lo va a seguir haciendo, porque eso son pautas de conducta que tiene (este tribunal)", ha sentenciado Del Río al ser preguntado por la posible coincidencia de un pronunciamiento judicial con la campaña andaluza.





Del Río, que ha presentado en la sede del alto tribunal andaluz en Granada la memoria del TSJA de 2021, ha dicho que tanto la vista prevista para los días 4 y 5 de mayo sobre los recursos contra la sentencia de los ERE y el posterior pronunciamiento del Tribunal Supremo se tratarían, en cualquier caso, de un "ámbito nacional y distinto al andaluz".





"Creo que son contextos distintos", ha incidido el presidente del TSJA, que ha apostillado que, si la vista sobre los recursos está fijada para principios de mayo y tratándose de una sentencia "extensísima", tampoco sería posible que su resolución coincidiera con el contexto electoral abierto al ser un asunto que requerirá "un estudio sosegado".





"Yo creo que no va a incidir ni va a coincidir", ha recalcado Del Río, quien considera que si el Supremo no tiene razones para cambiar la pauta habitual de no emitir pronunciamientos en período electoral no cambiará este proceder.

Los órganos judiciales ingresaron el pasado año 1.203.452 asuntos -un 12 por ciento más que el anterior- en Andalucía, que recupera con estas cifras los niveles de litigiosidad previos a la pandemia y que mantiene a esta comunidad con una de las tasas en este ámbito más altas de España.



Durante la presentación de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA), su presidente, Lorenzo del Río, ha asegurado este miércoles que el tiempo de respuesta y los asuntos pendientes representan el principal problema de una justicia que se encuentra "a medio camino" hacia su optimización.



Del Río ha destacado que los tribunales andaluces resolvieron la totalidad de los asuntos ingresados anualmente pero no han podido disminuir el volumen de los que están todavía pendientes.



"El reto de modernizar la justicia en 2022 está a la espera de un gran compromiso y la voluntad política", ha dicho el presidente del TSJA, quien a pesar de agradecer el "esfuerzo generalizado" desde jueces a funcionarios ha reconocido que la situación de la justicia "no es óptima" y mantiene sus "deficiencias".