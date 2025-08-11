El PP exige al Gobierno que explique el destino de las inversiones en Granada
Granada ha contribuido con 688 millones de euros a la Hacienda estatal en solo seis meses
Granada - Publicado el
2 min lectura
El Partido Popular de Granada ha registrado una pregunta parlamentaria en el Congreso y en el Senado exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare cuántas inversiones reales ha destinado a la provincia en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Según ha informado el PP en una nota, la iniciativa ha sido firmada por los diputados Carlos Rojas, Lourdes Ramírez y Pablo Hispán, así como por los senadores Vicente Azpitarte, Joaquín Camacho, Eva Martín e Inmaculada Hernández.
"Granada ha contribuido con 688 millones de euros a la Hacienda estatal en solo seis meses. Eso es un 6% más que el año pasado. ¿Dónde están las inversiones que nos corresponden por ese esfuerzo?", se preguntaba el diputado nacional por Granada, Carlos Rojas.
Según han criticado los 'populares', el Gobierno no ha ofrecido datos claros sobre la evolución real de la inversión estatal en la provincia en los últimos meses, a pesar de que la presión fiscal se ha incrementado de forma notable. "Si Granada aporta más, merece más. El Gobierno de Sánchez debe dejar de castigar a esta provincia con el abandono presupuestario", ha asegurado Rojas.
Por su parte, el senador Vicente Azpitarte ha recordado que "la transparencia es una obligación democrática, no una opción". "Queremos saber cuánto se ha invertido, en qué proyectos, y cómo se compara con lo prometido. Si no hay nada que ocultar, que lo demuestren con cifras", ha aseverado.
Ambos dirigentes han lamentado que el Ejecutivo socialista esté priorizando otras provincias mientras mantiene a Granada en el vagón de cola en materia de infraestructuras, inversiones científicas o actuaciones hidráulicas clave.
"Nos jugamos el presente y el futuro de sectores estratégicos como el transporte, la digitalización o el agua. No vamos a permitir que Sánchez siga mirando hacia otro lado", ha subrayado Azpitarte.
Asimismo, el Partido Popular ha anunciado que continuará reclamando en todas las instituciones un trato justo para Granada, así como un reparto equitativo de los fondos públicos. "Esta tierra ha dado mucho y recibe poco. Basta ya de desprecios", han concluido ambos.