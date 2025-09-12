La Policía Nacional detiene en agosto a 54 personas reclamadas por la justicia

La Policía Nacional de las ciudades de Granada, Motril y Baza han llevado a cabo durante el pasado mes de agosto la detención y puesta a disposición de las autoridades policiales o judiciales nacionales e internacionales de un total de 54 personas, las cuales contaban con reclamaciones por causas abiertas o bien estaban pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme.

La suma total de estas requisitorias, que ya han sido cesadas, alcanza las 59, según los datos facilitados al respecto por la Policía Nacional de la provincia de Granada este viernes en una nota de prensa. La mayoría de las infracciones cometidas, las cuales han ocasionado estas reclamaciones judiciales y policiales, han tenido su origen en la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, sobre todo robos con fuerza, hurtos y estafas.

No obstante, existe una variada tipología que va desde la violencia de género hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Del total de detenidos, 40 lo han sido en Granada, donde se han cesado 40 reclamaciones nacionales, otra internacional y cuatro de carácter policial.

En Motril han sido doce los arrestados y todas las que han sido dadas de baja eran reclamaciones de ámbito nacional. En Baza, con dos detenidos, han sido cesadas, igualmente, dos reclamaciones nacionales.