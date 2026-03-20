La Policía Nacional asesta un nuevo golpe al cultivo de marihuana en Granada
Un amplio dispositivo especial con agentes de la U.P.R, la U.I.P y la Unidad de Caballería se salda con dos detenidos y el desmantelamiento de varios narcopisos
Granada - Publicado el
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La Policía Nacional ha concluido este pasado lunes un dispositivo especial contra el cultivo de marihuana en la zona norte de Granada. El operativo, que se inició el sábado, ha supuesto un importante golpe contra esta actividad ilícita en la ciudad.
Un gran despliegue de medios
Según ha informado la propia Policía en una nota, en el operativo han participado un gran número de agentes de diferentes unidades. Entre ellas se encontraban la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R), la Unidad de Intervención Policial (U.I.P) y la Unidad Especial de Caballería, mostrando la envergadura de la intervención.
El balance final del dispositivo se ha saldado con dos detenciones y la realización de 210 identificaciones en los quince controles establecidos. Además, se llevaron a cabo tres registros domiciliarios que permitieron el desmantelamiento de varios pisos dedicados íntegramente al cultivo y procesamiento de la droga.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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