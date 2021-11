Pablo Díaz bate un récord mundial fuera de 'Pasapalabra': nada que ver

Hablarte de Pablo Díaz es hablarte del rey del vocabulario, la música, y otras muchas disciplinas con las que cada vez nos sorprende el ganador de Pasapalabra convertido a streamer. Esta vez ha conseguido un nuevo récord mundial. Pero en una disciplina que nunca te podías haber imaginado: Un videojuego

Lo recordarás por conseguir más de un millón de euros en el famoso concurso de Antena 3 del que aseguró que “Llevo mucho tiempo preparándome para esto” y que “Me habéis hecho sentir como en casa” en una entrevista que concedió a la cadena de Atresmedia justo después de conseguir uno de los botes más importantes de la televisión mundial. Lo hizo tras conseguir 12 aciertos consecutivos.

Fue el rey de la audiencia ya que todo el mundo sabía que Pablo se llevaría el bote, pero la pregunta era ¿Cuándo? Y al final se lo llevó con una gran partida que se convirtió en el minuto de oro del día con millones de espectadores pegados al televisor.

El éxito le ha llegado a través del juego “Super Mario run” en su versión del móvil. Lo que ha conseguido es ser el único en el planeta en pasarse el videojuego en menos de 18 minutos, un éxito que el violista ha conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio al igual que hizo para llevarse el famoso “rosco” de Pasapalabra.

En concreto, el tiempo de Pablo ha sido de 17 minutos y 58 segundos, convirtiendose así en el número uno del juego a nivel mundial, otra auténtica pasada de este prodigio que cada cosa que toca la convierte en oro.

Otro World Record en el speedrun any% de Super Mario Run... y el primer sub 18!! Last minute barrier broken ?? pic.twitter.com/IfMYxz9hPB