Muere un hombre en el incendio de una vivienda en La Taha
Los servicios de emergencia encontraron a la víctima, de 53 años, en el interior del inmueble tras declararse el fuego de madrugada
Redacción COPE Granada
Granada - Publicado el
1 min lectura
Un hombre de 53 años ha fallecido en la madrugada de este lunes en el incendio de una vivienda en la localidad granadina de La Taha, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4:00 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de una gran cantidad de humo en una casa de una planta, ubicada en la calle Palenque Pitres. Los vecinos indicaban que en su interior podría haber una persona.
Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Cádiar, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.
Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento del propietario de la vivienda, probablemente por inhalación de humo.
La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se investigan las causas que han rodeado el suceso.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
