Montilla pide más lealtad a la Junta: "Quien responde ante la UE es el Gobierno central"
"Tenemos en Granada 220 proyectos que suman 600 millones de euros del plan de recuperación del Gobierno de España"
Granada - Publicado el
1 min lectura
Montilla ha hablado en COPE de las obras en el viaducto de Rules y de las canalizaciones, las mejoras en las infraestructuras ferroviarias y de cómo la Junta de Andalucía "se apropia" de las inversiones cuando el dinero les llega desde la Administración central: "no nos invitan ni a las inauguraciones"
Escucha en directo
En Directo COPE GRANADA
COPE GRANADA
“Begoña Gómez declara como investigada por un presunto delito de malversación a cuenta del enchufe de su amiga Cristina Álvarez como asesora de Moncloa”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h