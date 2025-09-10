COPE
Granada - Sta. Fe

Montilla pide más lealtad a la Junta: "Quien responde ante la UE es el Gobierno central"

"Tenemos en Granada 220 proyectos que suman 600 millones de euros del plan de recuperación del Gobierno de España"

José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno

Juande Jerónimo

Granada - Publicado el

1 min lectura

Montilla ha hablado en COPE de las obras en el viaducto de Rules y de las canalizaciones, las mejoras en las infraestructuras ferroviarias y de cómo la Junta de Andalucía "se apropia" de las inversiones cuando el dinero les llega desde la Administración central: "no nos invitan ni a las inauguraciones"

