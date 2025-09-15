Miguel Repollés, ganador del XVII Certamen de Pintura Rápida Fundación Caja Rural Granada

El pintor Miguel Repollés Martínez se ha alzado con el Primer Premio del XVII Certamen de Pintura de Fundación Caja Rural Granada. El concurso, celebrado ayer, reunió a 163 artistas en un día soleado. El Primer Premio, dotado con 3.500 euros es una obra en acrílico/óleo titulada ‘Subida calle San Gregorio’. Para su elección, el jurado formado por los pintores María Teresa Martín Vivaldi, Jesús Conde, Manuela Mora, Alejandro del Valle, Ceferino Navarro y Cristóbal León (ganador del certamen del año pasado), destacaron que se trata de una pintura que representa uno de los lugares más emblemáticos, el Albaicín, y que está técnicamente muy bien resuelta. Los otros dos premios principales, el segundo, dotado con 2.800 euros, fue para Pablo García, con su obra ‘Granada desde el Albaicín Bajo’, técnica de acuarela/papel y Jaime Jurado Cordón, tercer premio dotado con 2.000 euros, con la obra titulada ‘Granada’, con técnica mixta. Ana Sánchez Lucas, Sergio del Amo Saiz, Blai Tomás Ibáñez, Manuel Sánchez Lucas, Francisco R. Antón Escolano, Alberto Carrillo Rodríguez, Alfonso Buendía Martos recibieron el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo galardón, respectivamente. Javier Martín Aranda, Juan Ruiz Mena, Juan Miguel Álvarez Páez, David Escarabajal Aguado y José Antonio Galán Gutiérrez se alzaron con el undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto y decimoquinto premio respectivamente. Nota de prensa El Premio Local recayó en Ignacio Estudillo Pérez. En la categoría Urban Scketchers, el ganador fue Sergio Cobo Martos mientras que, el segundo premio fue para Yahvéh Svaste. Dentro de la categoría infantil, se entregó un estuche de pintura, diploma y trofeo a Valentina Martín Álvarez, Alberto José Cobo Sánchez y Nora Richardson Pérez. El resto de los participantes fueron reconocidos con un diploma y un trofeo. La Sala de Exposiciones de Servicios Centrales acogerá la muestra de las obras ganadoras y preseleccionadas del concurso desde el jueves 18 de septiembre hasta el 18 de octubre. Se podrá visitar de lunes a sábado de 19:00 a 21:00 horas. Un auténtico museo al aire libre en la Fuente de las Batallas La jornada comenzó a primera hora en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada donde se ultimó el proceso de inscripción. Los pintores se desplazaron hacia distintas localizaciones donde desarrollaron sus creaciones. Como cada año, en torno a las cinco de la tarde, expusieron sus obras en la Fuente de las Batallas para la deliberación del jurado creando un auténtico museo al aire libre. Cientos de personas se acercaron hasta este céntrico espacio de la capital granadina para disfrutar de la belleza de más de un centenar de obras que incluían, también, modalidad infantil, Premio Local, Urban Sketchers así como la modalidad dedicada al talento joven. Este año ha habido un total de 163 participantes llegados desde todas las provincias andaluzas así como de ciudades como Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid o Bilbao. Este año, el certamen incluyó importantes novedades. Fundación Caja Rural Granada ha incrementado la cuantía de los tres primeros premios hasta los 3.500, 2.800 y 2.000 euros respectivamente en metálico. Además, ha aumentado los premios hasta los 19, siendo cuatro de ellos los correspondientes al Local, por valor de 700 euros, Joven, dotado con 500 euros y dos Urban Sketchers, (primero y segundo), con 350 y 200 euros. En torno a las 21:00, se dio a conocer el resultado del jurado en un acto que contó la asistencia del Coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero, el Director de Negocio de Caja Rural Granada, José Aurelio Hernández, Mónica Navarro-Rubio y Fernando Píñar, patronos de la Fundación, Poli Servián, Nota de prensa Responsable de Fundación Caja Rural Granada junto a otros compañeros de la Entidad. Lista de premiados en el XVII Certamen de Pintura Rápida de Caja Rural Granada 1º Premio: Miguel Repollés Martínez. 2º Premio: Pablo García Ávila. 3º Premio: Jaime Jurado Cordón. 4º Premio: Ana Sánchez Lucas. 5º Premio: Sergio del Amo. 6º Premio: Blai Tomás Ibáñez. 7º Premio: Manuel Sánchez Lucas. 8º Premio: Francisco R. Antón Escolano. 9º Premio: Alberto Carrillo Rodríguez. 10º Premio: Alfonso Buendía Martos. 11º Premio: Javier Martín Aranda. 12º Premio: Juan Ruiz Mena. 13º Premio: Juan Miguel Álvarez Páez. 14º Premio: David Escarbajal Aguado. 15º. Premio: José Antonio Galán Gutiérrez. Primer premio Urban Sketchers: Sergio Cobo Martos. Segundo premio Urban Sketchers 2: Yahvéh Svaste. Premio Local: Ignacio Estudillo Pérez. Premio Joven: Rosa Santos. Categoría infantil: Valentina Martín Álvarez, Alberto José Caballero Sánchez y Nora Richardson Pérez.